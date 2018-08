von sk

Am Dienstagabend kam es in der Rotzler Straße zu einer Unfallflucht mit beträchtlichem Schaden. Ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug befuhr die Alpenblickstraße und streifte in einer scharfen Kurve einen außerhalb der Fahrbahn stehenden Transporter. Bei dem Unfall verursachenden Fahrzeug müsste es sich um ein größeres Fahrzeug – vermutlich Lkw mit oder ohne Anhänger – gehandelt haben.

Am Transporter entstand mindestens 1000 Euro Schaden. Die Karambolage ereignete sich zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr. Der Polizeiposten ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise (07763-9288-0).

