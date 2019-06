von sk

Unbekannte brachen im Eingangsbereich eines Einkaufsmarkts im Laufenpark einen Geldautomaten auf. Die Tat wurde am Montagabend bemerkt, um 17.09 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Vermutlich mehrere Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen und waren so in den Vorraum des Einkaufsmarktes gelangt. Der Geldautomat wurde gewaltsam geöffnet und das darin verwahrte Bargeld in noch unbekannter Höhe mitgenommen. Die Täter flüchteten über die Rückseite des Gebäudes. Die Tat geschah in der Nacht zum Pfingstmontag zwischen 2 Uhr und 3.30 Uhr ab. Um sachdienliche Hinweise bittet die Ermittlungsgruppe Einbruch, 07741/8316-0.