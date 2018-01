Laufenburg-Rhina Toter Säugling in Rhina: Tatverdächtiger vorbestraft, gewaltbereit und geständig

Neue Erkenntnisse zum Hintergrund der Tötung eines Säuglings in Laufenburg-Rhina können die Strafverfolgungsbehörden vorlegen: Demnach sei der tatverdächtige 36-Jährige unter anderem wegen Körperverletzung vorbestraft und gilt als gewaltbereit. Die vorgeworfene Tat habe er gestanden, er befinde sich in Untersuchungshaft und werde stationär behandelt. Weitere Erkenntnisse haben die Ermittler auch zum Motiv und den Lebensumständen der Familie erhalten.

Der 36-jährige Mann, dem die Tötung seines drei Monate alten Sohnes am Weihnachtstag in Laufenburg zur Last gelegt wird, ist mehrfach wegen unterschiedlicher Vergehen vorbestraft, saß vor einigen Jahren längere Zeit im Gefängnis und wurde von der Polizei als gewalttätig eingestuft. Dazu gehört auch eine Verurteilung wegen Körperverletzung. Das erklärten die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung. "Der Tatverdächtige befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft und dort in stationärer ärztlicher Behandlung. Er hat sich mittlerweile zum Tatvorwurf ausführlich eingelassen und die Tötung seines Sohnes gestanden", heißt es in der Mitteilung weiter. Als Motiv habe der Mann "eine plötzliche Überforderung wegen des schreienden Kindes" angegeben.

Nach eigenen Angaben soll der 36-Jährige zuvor ein Drogenersatzmedikament eingenommen haben, teilen die Ermittlungsbehörden weiter mit. Noch lägen aber keine Ergebnisse der Blutuntersuchung vor, die Aufschluss über etwaigen Drogen- oder Medikamentenkonsum geben könnten. Ein psychiatrisches Sachverständigengutachten zur Frage seiner Schuldfähigkeit und der zukünftigen Gefährlichkeit des Tatverdächtigen wurde laut Polizei und Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben: "Das Kind wies neben dem todesursächlichen stumpfen Schädel-Hirn-Trauma weitere Verletzungen auf, die mit der Tötungshandlung im direkten Zusammenhang standen." Für den Tod des Säuglings seien diese aber nicht verantwortlich.

Es seien keine älteren Verletzungen an dem Baby festgestellt worden. Auch hätten sich keine Anhaltspunkte für eine Vernachlässigung ergeben. "Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war der Junge auch kindgerecht untergebracht", lautet das Fazit der bisherigen Ermittlungen.

Mehrfach wegen verschiedener Vergehen in Erscheinung getreten ist derweil der der Tötung verdächtigte 36-jährige Mann. Im Jahr 2016 sei er zuletzt wegen eines Körperverletzungsdeliktes zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weshalb er zur Tatzeit unter Bewährung stand, so die Staatsanwaltschaft. "Es gibt neben Verurteilungen wegen Diebstahls-, Drogen- und anderen Delikten zu kleineren Strafen zwei mehr als 10 Jahre zurückliegende Verurteilungen wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung zu längeren Haftstrafen." Dabei fuße auf dieser Verurteilung wegen Raubes die polizeiintern vorgenommene Einstufung als gewalttätig.Die betreffenden Ermittlungsakten aus anderen Gerichtsbezirken seien inzwischen angefordert worden und sollen ausgewertet werden.

Die Ermittlungen zu den Lebensumständen des Beschuldigten und der Mutter des Kindes haben bislang ergeben, dass das Paar im Sommer nach Laufenburg gezogen war. Im Hinblick auf die eigene gesundheitliche Situation wegen einer bestehenden ärztlich behandelten Suchtproblematik und der anstehenden Geburt des Kindes, hätten sich beide frühzeitig an das Jugendamt gewandt. "Mit den beteiligten Sozialarbeitern war daraufhin ein Konzept der Betreuung mit den werdenden Eltern erstellt worden, das entsprechend durchgeführt wurde", so Polizei und Staatsanwaltschaft in ihrer Mitteilung.

Eine Auswertung der Akte des Jugendamtes habe ergeben, dass keine Verdachtsmomente auf eine strafrechtlich relevante Pflichtverletzung der Jugendamtsmitarbeiter vorlägen.

Die Ermittlungen dauern an. Zu den genaueren gesundheitlichen Verhältnissen der Mutter wie des Tatverdächtigen werden zur Wahrung des Persönlichkeitsschutzes keine weiteren Angaben seitens der Ermittler gemacht. Auch zu inhaltlichen Aspekten der Akte des Jugendamtes machen die Strafverfolgungsbehörden mit Verweis auf das Sozialgeheimnis keine Angaben.