Grunholz Tierisch gut drauf: Paradiesvögel Grunholz feiern ihr 25-jähriges Bestehen

Die Paradiesvögel Grunholz feiern ihr 25-jähriges Bestehen mit einem festlichen Umzug zum Bolzplatz am 14. Januar.

Grunholz (chy) Die Paradiesvögel Grunholz haben Jubiläum: 1993 gründete sich die Truppe mit ihren schillernden und bunten Kostümen als Familienzunft und ist auch 25 Jahre später noch immer "paradiesisch" unterwegs. Auch Familien spielen im Verein noch immer eine wichtige Rolle. "Unter den 43 Mitgliedern sind viele junge Familien. Oft sind es schon die Kinder ehemaliger Kinder. Wir produzieren unseren eigenen Nachwuchs", schmunzelt Vorsitzender Patrick Sibold.

Es liegt zwar in der Natur der Sache, dass die Paradiesvögel in der fünften Jahreszeit die meisten ihrer Aktivitäten haben und der Fasnachtslandschaft in Laufenburg und der Region ein buntes i-Tüpfelchen aufsetzen, aber längst ist der einzige Grunholzer Vereins auch unterm Jahr aktiv. Vor einigen Jahren belebten die Paradiesvögel mit den Dorfhock am Bolzplatz neu, der ursprünglich von der Dorfgemeinschaft ausgerichtet worden war. Die Initiative hatte Erfolg, so dass der Dorfhock inzwischen wieder eine feste Veranstaltung ist.

Anlässlich ihres Jubiläums laden die Paradiesvögel diesen Sonntag, 14. Januar, zu einem närrischen Umzug durch Grunholz ein. Teilnehmer sind neun Laufenburger Vereine, das Motto ist "Tierisch". Der Umzug startet um 14.11 Uhr in der Luise-Bauer-Straße/Kreuzung Waldweg, Ziel ist der Bolzplatz. Wegen des Umzugs sind am kommenden Sonntag, 14. Januar, zwischen 13.30 Uhr bis cirka 15 Uhr folgende Verkehrsbeschränkungen zu beachten: Gesperrt sind die Straßen Waidweg, Luise-Bauer-Straße von der Kreuzung Waldweg bis zur Kreuzung Nagelschmiede, Storreneich und Nagelschmiede ab Kreuzung Storreneich.

Auf der L 151 a ist Parkverbot. Parkplätze stehen im Bereich Luise-Bauer-Straße (außerhalb des Umzugweges), Nagelschmiede sowie im Bereich Möslehalle Luttingen zur Verfügung.