von Charlotte Fröse

Absurd, anrührend, lustig – einfach Kabarett auf hohem Niveau bot das wortgewandte Duo Hans König und Helge Tramsen bei ihrem Gastspiel am Samstagabend im Laufenburger Schlössle unter dem Tenor „Warum ist überhaupt etwas und nicht viel mehr nichts?“ Tiefsinnig, philosophisch und voller Gedankenspiele zum menschlichen Dasein gespickt mit einer großen Portion Nonsens und wunderbaren rockigen oder funkigen Songs, so präsentierten sich König und Tramsen, zwei ganz in Weiß gewandete geheimnisvolle Premium-Engel, dem nicht besonders zahlreich erschienen Publikum.

Wer nicht da war, war selber schuld. Denn: „Wenn ich nicht da gewesen wäre, wüsste ich gar nicht, was ich verpasst hätte“, sinnierte Renata Vogt, Präsidentin der Laufenburger grenzüberschreitenden Kulturkommission „Die Brücke“ am Schluss des über zweistündigen Programms, ganz im Sinn der beiden Künstler. König und Tramsen ließen ein begeistertes Publikum zurück, welches einen extrem kurzweiligen, lustigen – einfach rundum wunderbaren und geistig anregenden Abend erlebte.

Schon der erste Auftritt der Entertainer war spektakulär. Sie rauschten mit Laubbläsern auf dem Rücken, die einen Höllenlärm verursachten, als eine Art „philosophische Ghostbusters“ durch die Reihen der Zuschauer direkt auf die Bühne. Ebenso rasant ging es weiter durch das Programm. Sie wechselten zwischen Gedankenspielen zum menschlichen Dasein und Nonsens, ergötzten sich in narzisstischen Gesprächen oder gingen den ganz großen Fragen wie Religion dem Klassenkampf oder dem Sinn des Lebens überhaupt nach. Die Akteure traten abwechselnd als Erzähler und handelnde Figuren auf. Auf ihrer Reise, bei der man einigermaßen erahnen konnte, wo sie losging, aber nicht, wo sie enden wird, stürzen sie sich in bizarr-komische verrückte zwischenmenschliche Situationen. Sie spielten mit Begriffen und den Missverständnissen. Mit rockigen oder funkigen Songs erwiesen sich König an Gitarre, Ukulele oder Banjo sowie Tramsen an der Melodika zudem als virtuose Musiker.