von sk

Der Tennis-Club Kraftwerk Laufenburg (TC KWL) hat einen neuen Vorstand gewählt und einer akzentuierten Neuausrichtung zur Revitalisierung des Vereins zugestimmt.

Der grenzüberschreitende Club mit seiner Anlage auf der Schweizer Seite beim Rheinkraftwerk in Laufenburg mit Clubhaus, ganzjährigem Hallenplatz und drei Sandplätzen will durch gezielte Angebote und Aktivitäten wieder stärker zu einem gemeinschaftsorientierten Verein werden, der sich als Tennisclub versteht, der allen Interessierten den Zugang zum Tennissport ermöglicht.

Die Versammlung vom 6. März im Besucherhaus des Energiedienst Laufenburg verdankte mit Applaus die Berichte der bisherigen Präsidentin Susanne Bartl und des Spielleiters Matthias Huber.

Beide wiesen in ihren Ausführungen auf die aktuelle Situation mancher Vereine hin: Desinteresse, Mitgliederschwund, mangelnde Teilnahme an den Aktivitäten. Aus diesen Gründen wurde an einer außerordentlichen Clubversammlung eine Arbeitsgruppe damit beauftragt, Zukunftsszenarien für den TC KWL zu erarbeiten.

Umfrage unter Vereinsmitgliedern

Die Arbeitsgruppe, die mit einer großangelegten Umfrage durch die Firma BlueTools des Arbeitsgruppenleiters Daniel Lüscher unterstützt wurde, kam in ihrer Erhebung unter den Mitgliedern zum Schluss, dass nach wie vor ein ausgewiesenes Interesse an einem Fortbestand des Vereins besteht.

Gleichzeitig wurde gewünscht, dass die Kommunikation im Verein, die Ausrichtung des Spielbetriebs, die Möglichkeiten der Freiwilligenarbeit und die Aktivitäten des Clubs unter die Lupe genommen würden.

Ein neugewählter Vorstand unter dem Präsidium von Otmar Raufer (Döttingen/AG) hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, dem Verein zu neuer Attraktivität zu verhelfen. Der aktuelle Spielbetrieb in der Halle und wetterbedingt auf den drei Sandplätzen wird mit den Empfehlungen des Bundes zur Corona-Krise abgestimmt.

Innerhalb der Jahresfrist will der neue Vorstand, dem neben dem Präsidenten als administrativer Leiter Daniel Lüscher (Herznach/CH) sowie die Mitglieder Roland Augustin (Säckingen/DE), Valeri Bonev (Rheinsulz/CH), Andrea Raufer (Murg/DE) und Christoph Grenacher (Ittenthal/CH) angehören, die nötigen Arbeiten zur Klärung der künftigen Strukturen und der Ausrichtung des Vereins anpacken: Mit einem starken Einbezug der Mitglieder in die Entscheidprozesse. Das Vereinsvermögen kann im Sinn einer Projektfinanzierung für die Umsetzung dieser Ziele beansprucht werden.

Der neue Präsident Otmar Raufer gab seiner Zuversicht Ausdruck, mit seinen Vorstandskollegen die anvisierten Ziele zu erreichen. Damit dies gelinge, sei der TC KWL jedoch auf alle am Tennissport und am TC KWL Interessierten angewiesen: „Euer Engagement, Eure Empfehlungen im Bekanntenkreis, Euer Interesse am Verein, Eure Anregungen, auch Eure Kritik sind wichtig und nötig: Nur dieser lebendige Dialog mit Euch allen hilft uns, den TC KWL vital zu halten – als die Vereinsadresse, welche allen Interessierten gerecht werden kann“, sagte Raufer.