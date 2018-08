von Julia Becker

Über Grenzen hinweg wurde am Wochenende beim Tangowochenende in Laufenburg getanzt: Tief versunken schwebte ein Paar durch den Raum, die Füße malten komplizierte Muster auf den Boden. Lange blieben die beiden nicht allein, schließlich war man zur Milonga in das Foyer der Laufenburger Stadthalle gekommen.

Drei verschiedene Rhythmen wurden auf einer solchen Veranstaltung getanzt, erläuterte der Basler DJ Tiziano Franzoi: Tango, der mit dem Walzer verwandte Vals und der fröhliche Bruder des Tangos, der Milonga.

Für den Außenstehenden allerdings wenig ersichtlich, klangen die Franzoi ausgewählten Tangostücke aus den 1930er, 1940er und 1950er Jahren doch vor allem nach Sehnsucht und Wehmut. Und auch sonst enthüllte sich die Tangowelt erst auf den zweiten Blick: Aufgefordert wurde über Blickkontakt und es führte längst nicht nur der Mann, erklärte Tangoenthusiastin Renata Vogt.

Die Vorsitzende des Kulturausschusses beider Laufenburg tanzt selbst seit über 13 Jahren. Im Laufe des Abends fanden sich über 50 Tänzer ein, doch blieb es familiär: Man saß am Rand und unterhielt sich, nippt am Aperol Spritz oder genoss die Abendluft auf dem Balkon. Immer für drei Stücke ging es dann wieder auf die Tanzfläche, in der traditionellen Ronda bewegten sich die Paare entgegen des Uhrzeigersinns durch den Raum.

Dabei wurde auch probiert, was in den Workshops gelernt wurde. Zum ersten Mal ohne den verstorbenen Tanzlehrer Manuel Sanchez fanden im diesem Jahr am Freitag und Samstag fünf Kurse mit den Tanzlehrern Céline Giordano und Alexis Quezada statt.

„Mit sechs bis zehn Paaren waren die Kurse richtig gut besucht“, freute sich Renata Vogt. Vor allem Fortgeschrittene feilten in den Workshops an ihrer Technik. Aber auch zwei Anfängerpaare nutzten die Gelegenheit, den berühmten Tanz kennenzulernen. Und wer am nächsten Morgen noch Kondition hatte oder Stärkung nach der durchtanzten Nacht brauchte, fand sich zum Tangofrühstück am Sonntag auf der Brücke ein.

