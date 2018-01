Laufenburg Taizé Jugendtreffen  das Fest der Begegnungen

Viele Gastfamilien aus der Region beherbergten Besucher des Taizé-Jugendtreffens in Basel. Laufenburg feierte zum Abschied das "Fest der Nationen"

Das 40. Europäische Jugendtreffen von Taizé in der Region Basel ist Geschichte. Es dauert vom 28. Dezember bis zum Neujahrstag. 27 Gastfamilien aus Laufenburg und Umgebung nahmen in dieser Zeit 88 Jugendliche aus Polen, Kroatien, der Ukraine, Italien und Spanien bei sich auf.

Obwohl es für die Organisatoren eine große Herausforderung bedeutete, in relativ kurzer Zeit, erst Anfang Dezember konnte mit der Organisation begonnen werden, die Unterbringung der Gäste und die Zeit des Aufenthalts zu gestalten, waren es für alle mit vielen bewegenden Begegnungen und schönen Erfahrungen angefüllte Tage, berichtete Pfarrer Klaus Fietz, Leiter der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck am Silvesterabend.

"Wir waren überrascht, wie viele Menschen gerne geholfen haben", betonte Mechthilde Maier, eine der Organisatorinnen. Etliche Helfer und das Organisationsteam mit Regina Labude, Josef Bächle, Mechthilde Maier, Edgar Schäuble, Marita und Peter Röckel, Joachim Hohlfeld, Irène Leonforte, Elisabeth Maier, Anja und Charles Caster sowie die Pfarrer Norbert Plumhof (Schweiz) und Klaus Fietz arbeiteten über die Landes- und die Konfessions-Grenzen hinweg eng zusammen. Gastfamilien meldeten sich sogar aus Rickenbach, Waldshut, Albbruck und Dogern.

Rund 15 000 junge Erwachsene aus ganz Europa, größtenteils im Alter zwischen 17 und 35 Jahre, nahmen insgesamt am Treffen in Basel teil, das unter dem Motto "Ein Abenteuer des Vertrauens" stand. Neben den Veranstaltungen am großen Treffen in Basel besuchten die jungen Menschen auch Gottesdienste und Begegnungsanlässe in den Laufenburger Kirchen beiderseits des Rheins, sowohl in den katholischen wie den evangelischen Kirchgemeinden. Die Begegnung untereinander stand dabei im Mittelpunkt sowohl in Basel wie auch in Laufenburg. Charles Caster brachte den Gästen zudem bei einer Stadtführung am Sonntag Laufenburg näher. Nach dem Gebet für den Frieden mit Taizé-Besuchern und den Gastfamilien, kurz vor dem Jahreswechsel in der Laufenburger Heilig Geist Kirche, trafen sich viele Gäste und Gastgeber im Pfarrheim beim bunten Fest der Nationen. Am Vormittag vom Neujahrstag fand in Hochsal eine Eucharistiefeier mit den Taizé-Besuchern und den Gastfamilien statt. Zelebriert wurde der Gottesdienst, der unter dem Leitgedanken "Taizé" stand, von Pfarrer Klaus Fietz und etlichen Teilnehmern des Jugendtreffens. Diese berichteten in ihrer Muttersprache von den Erlebnissen des Treffens. Das Gesprochene wurde ins Deutsche übersetzt. Nach einem Mittagessen im Kreis der Gastfamilien hieß es Abschied zu nehmen, denn die Gäste traten ihre Heimreise an.

Taizé-Gemeinschaft

Während einer langen Krankheit reifte in Frère Roger die Absicht, die Gemeinschaft zu gründen. 1949 beschlossen die Brüder um Frère Roger, sich dem einfachen Leben in Ehelosigkeit zu verschreiben. Heute zählt die Communauté von Taizé rund 100 Brüder, Katholiken und Mitglieder verschiedener evangelischer Kirchen. Sie stammen aus über 25 Ländern. Frère Alois ist der Nachfolger von Frère Roger und heutiger Prior. Das 41. europäische Taize-Jugendtreffen findet in Madrid statt.