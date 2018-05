Laufenburg TV Laufenburg steht gut da

Der TV Laufenburg zieht positive Bilanz und ehrt seine langjährigen Mitglieder. Helga Oeschger und Dorle Tritschler gehören dem Verein schon 50 Jahre an. Der Vorsitzende Marcel Schmidt kündigt für 2019 seinen Rückzug an.

Marcel Schmidt konnte an der Hauptversammlung vom TV Laufenburg am Freitagabend im Gasthaus "Kranz" in Luttingen gute Botschaften verkünden. „Dem TV geht es finanziell gut, die Gruppen sind voll, wir haben engagierte Funktionäre sowie tolle Übungsleiter und wir erfahren viel Unterstützung durch die Mitglieder“, betonte der Vorsitzende. Einziger Wehrmutstropfen ist das Fehlen von qualifizierten Trainer im Bereich Geräteturnen.

Handlungsbedarf sieht Marcel Schmidt allerdings im Bereich der in die Jahre gekommenen Außenanlagen im Waldstadion. Aber in diesem Punkt naht Hilfe. Bürgermeister Ulrich Krieger berichtete, dass im Zuge der Sanierung der Schulsportanlagen bei der Rappensteinhalle auch die Situation im Waldstadion angeschaut und Kosten ermittelt werden sollen. Danach werde über das weitere Vorgehen entschieden. Krieger betonte: „Der TV macht wirklich Freude auf allen Ebenen.“ Für alle werde etwas angeboten und das verlange Respekt und Anerkennung.

Der Kassenbericht, vorgetragen von Anja Stein, zeigte eine positive Rechnung. Einige neue Sportgeräte im Wert von rund 2700 Euro wurden angeschafft und alle Lehrgänge wurden vom Verein bezahlt. Ein Großteil der Ausgaben in Höhe von rund 35 000 Euro wurde als Honorar an die Übungsleiter aufgebracht, deren Honorare leicht angehoben wurden. Bei den Teilneuwahlen gab es nur eine Veränderung. Hans-Eugen Tritschler gab sein Amt als Beisitzer auf. Neu wurde Miriam Bubke in das Amt gewählt.

Zur Wiederwahl stellten sich die Vizevorsitzende Carolin Reinhard, Kassenwartin Anja Stein, Schriftführer Andreas Bergmann, die Beisitzerin Birgit Schmidt sowie Peter Meister, Beisitzer Öffentlichkeitsarbeit. Alle wurden einstimmig gewählt. Marcel Schmid kündigte an, dass er bei der Wahl im kommenden Jahr nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung stehen wird.

Die Hauptversammlung nahm der TV Laufenburg zudem zum Anlass, langjährige Mitglieder für ihre Treue, allerdings viele in Abwesenheit, zu ehren. Für 50 Jahre wurden Helga Oeschger und Dorle Trischler ausgezeichnet. Traudel Glökler wurde für 40 Jahre geehrt. Für 25-jährige Treue erhielten Heidi Bagarella, Gertrud Bleile, Annette Hansen, Beate Leitner, Susanne Mutter und Claudia Oberle die goldene Ehrennadel. Mit Silber für 15 Jahre wurden Barbara Beinke, Heidi Fuchs, Edith Müller, Myrtha Pohl, Wilfried Tröndle, Gertrud Wittmann und Flavia Strobel ausgezeichnet.