Laufenburg vor 2 Stunden

Sturz eines Motorradfahrers auf der A98 endet glimpflich

Glimpflich endete der Sturz eines Motorradfahrers am Samstagabend, 15. Juni, auf der A 98 bei Laufenburg. Der 29-Jährige war gegen 19.45 Uhr in einer langgezogenen Kurve von der Straße abgekommen und an einem Erdwall entlang geschlittert, bis er nach gut 40 Metern zum Stillstand kam.