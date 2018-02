Hauenstein Streit um den neuen Brunnen in Hauenstein

Stadtrat Bernhard Gerteis bezeichnet im Gemeidnerat Laufenburg den neu aufgestellten Trog als Schande für Laufenburg und Hauenstein und fordert dessen Enfernung.

Zu einem Streit über den neuen Brunnen im Hauenstein kam es am Montagabend im Gemeinderat Laufenburg. "Alle Hauensteiner sind empört", berichtete Bernhard Gerteis aus dem Stadtteil. Der FW-Stadtrat und Ortsvorsteher aus Luttingen forderte von Bürgermeister Ulrich Krieger die Entfernung des neuen Trogs aus Granit.

"Ich werde beantragen, dass der Brunnen wieder wegkommt!", polterte Gerteis. Das "geggelige Ding" sehe grauenhaft aus. "Das ist eine Schande für die Stadt und für Hauenstein!" Er warf dem Bürgermeister lautstark vor, die Hauensteiner zu vergraulen und Beschlüsse des Gemeinderats nicht umzusetzen. Das Gremium habe nämlich keinen neuen Brunnen gewollt, sondern eine Reparatur des alten beschlossen. Als Krieger erklärte, der alte Trog sei undicht gewesen, fuhr ihm Gerteis dazwischen: "Das stimmt nicht!"

In Hauenstein sei ähnlicher Trog aufgestellt worden wie 2015 in Stadenhausen, sagte der Bürgermeister. "Dort haben wir sehr viel Lob für erhalten." Und wie der in Stadenhausen erhalte auch der in Hauenstein noch ein Ortswappen als Schmuck. Als Gerteis den Preis des Brunnens wissen wollte, antwortete Krieger nur: "Der war nicht billig." Vor drei Jahren hatte die Stadt die Kosten des Stadenhauser Trogs mit 6000 Euro beziffert.

Als der Luttinger CDU-Stadtrat Rainer Stepanek an Gerteis gerichtet erklärte: "Man tut sich schwer wegen deiner aggressiven Art", da fuhr der Angesprochene vollends aus der Haut und knallte seine Unterlagen auf den Tisch: "Ihr könnt mich mal!" Er kündigte an, "mit allem aufzuhören" und die Sitzung zu verlassen – blieb dann aber.