Aufgrund des Unwetters von Montag auf Dienstag musste in Laufenburg die Allmendstraße zwischen Grunholzer Straße und Allmendkreuzung zeitweise gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilte, drohten dort gegen 23 Uhr, Bäume umzustürzen. Die Gefahrenstellen wurden von der Polizei bis zum Eintreffen der Straßenmeistereien und der Feuerwehren abgesichert.

Berlin Schwere Gewitter im Rhein-Main-Gebiet sorgen für Zug-Ausfälle – keine Entwarnung für den Südwesten Das könnte Sie auch interessieren

Bereits am Nachmittag hatte die Feuerwehr Laufenburg kurz nach 17 Uhr wegen eines umgestürzten Baumes auf einem privaten Grundstück in der Grunholzer Straße ausrücken müssen. Wie die Feuerwehr mitteilt, waren die Einsatzkräfte über den Alarm verwundert, da zu diesem Zeitpunkt noch kein Unwetter vorlag. Der Baum ragte vom privaten Grundstück auf die Fahrbahn und versperrte die Durchfahrt zwischen dem Bahnübergang und der Einmündung in die Steigmattstraße.

Die Nachbarschaftshilfe war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits mit Radlader und zwei Motorkettensägen angelaufen. Deshalb übernahm die Feuerwehr die Verkehrsabsicherung und Straßenreinigung. Der Einsatz war gegen 17.30 Uhr beendet.

Auch im restlichen Landkreis hatte das Unwetter Einsätze von Polizei und Feuerwehr zur Folge

Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilte, waren bei der Polizei gegen 23 Uhr mehrere Meldungen aus dem Bereich Waldshut-Tiengen über umgestürzte Bäume und Baustellenabsicherungen auf Fahrbahnen eingegangen.

Im Nachbarkreis Lörrach gab es ab etwa 22 Uhr eine große Anzahl an Notruf-Meldungen über Baumstämme auf mehreren Straßen, vor allem im Bereich Weil am Rhein, Efringen-Kirchen und Kandern. Auch aus dem restlichen Landkreis Lörrach wurden abgebrochene Äste und überflutete Straßen gemeldet. Im Bereich der Stadt Lörrach und der Bundesstraße 317 waren die Straßen teilweise überflutet und Gullydeckel wurden aus den Verankerungen gehoben.