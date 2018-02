Laufenburg Straße Rotzel-Hochsal wird endlich saniert

Das Regierungspräsidium will dieses Jahr endlich die durch Umleitungsverkehr ramponierte Landstraße reparieren. Eine Verbreiterung ist schwierig.

Hochsal/Rotzel (von) Die stark beschädigten Straßenabschnitte Rotzel-Hochsal und Hochsal-Grunholz sollen noch dieses Jahr saniert werden. Dies sagte am Montag im Laufenburger Gemeinderat Maren Schäpers als zuständige Sachgebietsleiterin beim Regierungspräsidium Freiburg zu.

Insbesondere aus Rotzel und Hochsal waren in den vergangenen Monaten immer wieder Klagen über den schlechten Zustand der L 151a zu hören gewesen. Besonders setzte ihr der Schwerverkehr zu, der während der Sanierung der Ortsdurchfahrt Obersäckingen hierher umgeleitet wurde. Nicht nur die Fahrbahndecke nahm damals Schaden. Die Straße ist an vielen Stellen nicht breit genug, so dass insbesondere schwere Lastwagen bei Gegenverkehr auf die Bankette ausweichen mussten, die dadurch schwer litten.

"Die Landstraße ist seit Jahren in keinem guten Zustand", gestand Schäpers ein. Eine Sanierung sei bisher an fehlenden Mitteln und der schwierigen Frage der Verbreiterung gescheitert. Nun duldeten die Arbeiten keinen Aufschub mehr. Es müsse nicht nur eine neue Asphaltschicht aufgetragen werden, sondern, wo machbar, auch die Fahrbahn verbreitert werden. Schäpers glaubt aber nicht, dass durchgehend die Mindestbreite erreicht werden kann, wie FW-Stadtrat Manfred Ebner forderte. Während der Arbeiten werde die Straße zwischen Rotzel und Hochsal sowie Hochsal und Grunholz je zwei Wochen voll gesperrt werden müssen. Bürgermeister Ulrich Krieger sagte dem Regierungspräsidium für die zur Verbreiterung der Straße notwendigen Grundstücksverhandlungen die Unterstützung der Stadt zu.