Laufenburg Stets mit Rat und Tat zur Stelle: Handwerksmeister Bernhard Meier wird 75

Der weithin bekannte Handwerksmeister und Ehrenpräsident des Laufenburger Elferrates, Bernhard Maier, kann am morgigen Fronleichnamstag den 75. Geburtstag feiern.

Der Jubilar freut sich, dass mit seinen beiden Kindern, Andreas Maier und Michaela Werne, die von seinem Vater gegründete Firma Maier, Sanitär- und Heizungstechnik GmbH, die größte Firma in dieser Branche in der Region, seit zehn Jahren weiterführen. Beim täglichen gemeinschaftlichen Mittagessen dürfen seine Kinder aus seinem großen Fachwissen mit guten Ratschlägen profitieren. Wenn Bernhard Maier zurückblickt, ist die Firmengeschichte geradezu ein Meilenstein in seinem Leben.

Er übernahm 1968 das elterliche Geschäft, das in der Grunholzer Straße angesiedelt war. 1973 übernahm er das Gelände der früheren Grunholzer Ziegelei. Das große Areal bot die Möglichkeit, den Betrieb räumlich auszudehnen, aber auch das Leistungsangebot stetig zu erweitern. So wurde das Blechner- und Sanitärangebot alsbald mit dem Heizungsangebot erweitert und im Industrie- und Flachdachbau war man bald über die Kreisgrenzen hinaus eine feste Größe. Das Bad- und Wellnessangebot war ein weiteres Standbein, das die fast 50 Mitarbeiter forderte.

Betrieb als Herausforderung

Bernhard Maier macht keinen Hehl daraus, dass die stetigen Erweiterungen des Betriebes vielfach auch eine Herausforderung darstellten. Lobende Worte des früheren Firmenchefs gelten dabei auch seinen Mitarbeitern für ihren Einsatz, die mit handwerklichem Geschick und Können die Firma mit prägten.

Bernhard Maier erblickte in Waldshut das Licht der Welt. Er wuchs in Laufenburg auf. In Konstanz machte er die Meisterprüfung, ehe er 1968 das elterliche Geschäft in der Grunholzer Straße übernahm. Im gleichen Jahr heiratete er seine Frau Gisela. Sie starb vor acht Jahren.

Der Fasnacht verbunden

Ein Markenzeichen im Leben von Bernhard Maier ist aber auch die Laufenburger Fasnacht. Seit nunmehr 56 Jahren gehört er dem Elferrat an, bei dem er 1974 zum Präsidenten gewählt wurde und heute Ehrenpräsident ist. So prägte Bernhard Maier das närrische Leben in Laufenburg, denn unter seiner Führung wurde erstmals 1982 der Bunte Narrenabend ins Leben gerufen, der dann zum Highlight in der Laufenburger Fasnachtsgeschichte wurde. Nicht nur in der Organisation zog der „Berni“, wie er im Freundeskreis genannt wird, die Fäden, sondern bewies auch mit seinen Auftritten als „Till“ sein schauspielerisches Talent. Insgesamt 27 Jahre stand Bernhard Maier an der Spitze des Elferrates und immer noch ist er bei den Sitzungen des Vorstandes mit von der Partie.

Mehrere Jahre war Bernhard Maier auch Vorsitzender im Laufenburger Gewerbeverband und dabei auch Cheforganisator der damaligen Gewerbeschauen.

Wandern, Reisen, dem Kegelsport und dem Golfspiel frönen, sind heute die Lieblingsbeschäftigungen des Jubilars. Zusammen mit seiner Lebenspartnerin Rosa Wiesler wandert er gerne und geht aber auch auf schöne Fernreisen. So wurde auch schon Dubai ein Besuch abgestattet. Bei schönem Wetter ist man aber noch vielfach mit dem Cabrio in der Heimat unterwegs.