von Peter Meister

Die Sternsinger der katholischen Pfarrgemeinden Laufenburg, Hochsal und Luttingen haben über Dreikönig die stolze Summe von fast 15.500 Euro gesammelt, womit das Ergebnis von 2019 erreicht wurde. Insgesamt waren 130 Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 18 Jahren unterwegs.

Unterstützung für Kinderprojekt

Unter dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein“ hatten sie ihre Segenstexte aufgesagt, ihre Lieder gesungen und „C+M+B“, Christus Mansione Benedicat“ über die Türen geschrieben. Sie fanden viele offene Türen und Herzen für ihr Anliegen, Spenden für benachteiligte Kinder, besonders im Libanon, aber auch weltweit, zu sammeln. Wie in den vergangenen Jahren wird mit einem Teil des Geldes wieder direkt das von Pfarrer Günter Hirt gegründete Lebenshaus in Uganda unterstützt.

Die größte Gruppe der Sternsinger mit 80 Kindern war in Hochsal, Binzgen, Rotzel und Schachen unterwegs, was die stolze Summe von 7523 Euro in die Spendenkässchen brachte. Die 30 Kinder von Laufenburg und Rhina konnten sich über 4457 Euro freuen. Und in Luttingen, Stadenhausen, Grunnholz und Hauenstein kamen 3481 Euro zusammen.