Laufenburg Standort für Zentralklinik: Laufenburg unterstützt Albbrucker Bewerbung

Bei der Suche nach einem geeigneten Standort für das geplante Zentralkrankenhaus des Landkreises unterstützt die Stadt Laufenburg die Bewerbung der Gemeinde Albbruck. Da es auf eigener Gemarkung kein geeignetes Grundstück gebe, gebe es aus Sicht Laufenburgs keine bessere Wahl als den in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen Standortvorschlag, so Bürgermeister Ulrich Krieger.

Laufenburg – Die Stadt Laufenburg wird sich nicht mit einem eigenen Grundstück als Standort für das geplante Zentralkrankenhaus bewerben. Eine entsprechende Entscheidung hat der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung gefasst, wie Bürgermeister Ulrich Krieger jetzt bestätigt. Stattdessen empfiehlt die Stadtverwaltung dem Gemeinderat für die nächste Sitzung am Montag, 19. Februar, die Bewerbung der Gemeinde Albbruck als Standort der Zentralklinik zu unterstützen. Der Albbrucker Gemeinderat hat sich am Montag mit der Thematik befasst und sich letztlich einstimmig für ein 80000 Quadratmeter großes Grundstück zwischen Bundesstraße und Rhein als Standortvorschlag entschieden, mit dem die Gemeinde ins Rennen gehen will.

Da dieses "unmittelbar an er Gemarkungsgrenze von Hauenstein" angrenze, sei dieser Standort aus Laufenburger Sicht ideal. Von der Laufenburger Stadtmitte aus beträgt die Entfernung gerade einmal sechs Kilometer. Außerdem: "Die Fläche ist nahezu eben, liegt direkt an der B34 und kann gut erschlossen werden", schildert Bürgermeister Ulrich Krieger die Vorzüge des Grundstücks. Somit erfülle es alle Vorgaben, die der Kreis an einen Standort für das Zentralkrankenhaus knüpfe, zu denen auch ein weitgehend rechteckiger Zuschnitt zählt. Die Fläche des Areals ist sogar noch deutlich größer als die vom Kreis geforderte Mindestfläche von 600000 Quadratmetern. Das Grundstück in Albbruck war ursprünglich für eine etwaige Erweiterung der früheren Papierfabrik vorgesehen. Diese ist inzwischen geschlossen und weitgehend abgerissen.

"Wir haben ebenfalls potenzielle Standorte in Laufenburg untersucht", schildert Bürgermeister Krieger im Gespräch mit unserer Zeitung. Bei einer nicht-öffentlichen Sitzung des Gemeinderats Ende Januar sei allerdings deutlich geworden, dass keines der vorgeschlagenen Grundstücke die vom Landkreis vorgegebenen Kriterien erfüllt. Insbesondere könne keine der Flächen die geforderte Mindestgröße aufweisen. Somit sei es aus Sicht der Stadt ohnehin unmöglich gewesen, bis zum Ende der Bewerbungsfrist am Freitag, 9. Februar, einen eigenen potenziellen Klinikstandort vorzulegen.

Neben Laufenburg hat auch Bad Säckingen bereits deutlich für den Standort in Albbruck Partei ergriffen, obwohl die Trompeterstadt zunächst Sympathien für die Bewerbung der Stadt Wehr bekundet hatte. Der dortige Gemeinderat hat einem Vorschlag der Stadtverwaltung zugestimmt, wonach eine eigene Bewerbung als Klinikstandort mit einem Grundstück in Brennet eingereicht werden soll. Dieses liegt ebenfalls zwischen Bundesstraße und Rhein. Das Grundstück weist zwar die geforderte Mindestgröße auf und ließe sich auch infrastrukturell erschließen. Allerdings liegt es an der Westgrenze des Landkreises. Die Stadt verfolgt mit der Bewerbung aber vor allen Dingen taktische Motive.