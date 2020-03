Das für Sonntag, 15. März, in der Kirche St. Johann Laufenburg /CH geplante klassische Chorkonzert mit Chören aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz muss aufgrund des neuen Corona-Virus leider auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Dies teilte am Donnerstag die Stadtverwaltung Laufenburg/D mit. „Der französische Chor der Manécanterie de Saint Jean aus Colmar kann aufgrund des Virus nicht ins Ausland reisen“, heißt es in der Mitteilung. Unter den Teilnehmern befänden sich aber keine Personen mit einer Infektion. Das Konzert werde nachgeholt, sobald sich die Lage zum Corona-Virus beruhigt habe. Das Konzert wird von den beiden Städten Laufenburg/D und Laufenburg/CH veranstaltet.