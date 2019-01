Die Stadt Laufenburg erwägt, im Stadtteil Rhina ein zweites schulisches und vorschulisches Betreuungszentrum ähnlich wie bereits jetzt auf dem Rappenstein einzurichten. Zusätzlich zum Kindergarten und zur Grundschule soll in Rhina eine Krippe eingerichtet werden. Der Gemeinderat beauftragte am Montag die Stadtverwaltung mit der Erarbeitung eines entsprechenden Betreuungskonzepts für den Stadtteil. Er beschloss ferner, die Zahl der Betreuungsplätze im Kindergarten Rhina stark auszubauen. Der Kindergarten Rotzel hingegen wird von zwei auf eine Gruppe verkleinert.

Warteliste für Krippenplätze

Die Zahl der unter dreijährigen Kinder hat sich laut Bürgermeister Ulrich Krieger in Laufenburg innerhalb der zwei vergangenen Jahre um 40 von 284 auf 328 erhöht. Für diese Kinder stehen derzeit 40 Plätze in der Kinderkrippe Löwenburg zur Verfügung. Krieger: „Wir haben 22 Kinder auf der Warteliste, davon können wir 17 Kindern erst einen Platz zu einem späteren Zeitpunkt geben, als dieser von den Eltern gewünscht war.“ Unter anderem aufgrund des Neubaugebiets Westlich Schreibach I in Rhina, wo viele junge Familien leben, geht die Stadtverwaltung von einem weiter steigenden Bedarf an Krippenplätzen aus.

Laufenschule gehört noch dem Landkreis

Das Rathaus will bereits zum September 2019 in Rhina zunächst eine provisorische Kinderkrippe mit zehn Plätzen in der ehemaligen Laufenschule einrichten. Als ehemalige Schule für Körperbehinderte weise das Gebäude viele für eine Krippe benötigte Einrichtungen auf, so Krieger. Das 2016 geschlossene Schulgebäude befindet sich derzeit noch im Eigentum des Landkreises. Mit diesem verhandelt die Stadt bereits seit geraumer Zeit über einen Kauf. Ebenfalls in der Laufenschule soll die zusätzliche Gruppe des Kidnergartens Rhina untergebracht werden, mit der die Zahl der Betreuungsplätze von 78 auf 103 vergrößert wird.

Die Einrichtung der Krippe und der neuen Gruppe stellte Krieger unter den Vorbehalt, dass das dafür nötige Personal gefunden werde. 5,6 zusätzliche Erzieher-Vollzeitstellen würden benötigt. Für die Stadt bedeutet dies laut Bürgermeister zusätzliche Personalausgaben in Höhe von rund 300.000 Euro. Derzeit würden die Kosten für die Kinderbetreuung zu 14 Prozent von den Eltern über Beiträge, zu 36 Prozent vom Land über Zuweisungen und zu 50 Prozent von der Stadt selbst getragen.

Eine Gruppe weniger in Rotzel

Im Kindergarten Rotzel wird eine Gruppe geschlossen, so dass sich die Zahl der Betreuungsplätze dort von 36 auf 22 verringert. Dies würde mehr als ausreichen für die 16 Kinder, die 2019/20 dort voraussichtlich betreut werden. In allen anderen Kindergärten bleibt es bei der bisherigen Zahl an Gruppen und Plätzen.