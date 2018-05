Laufenburg Spielkameraden erwünscht: Schulkindergarten Hotzenplotz in Rhina derzeit schwach besetzt

Der Kindergarten Hotzenplotz in Rhina ist derzeit schwach besetzt. Der Grund: dieses Jahr gibt es einen starken Jahrgang mit vielen Vorschülern; gleich sechs Kinder verlassen die Einrichtung, weil sie in die Schule kommen. Der Kindergarten fördert auf vielfältige Weise Kinder mit Beeinträchtigungen – und würde sich natürlich über weiteren Zuwachs freuen.

Wer mit dem Auto durch Rhina fährt, kann das kleine Gebäude mit den vielen bunten Bildern an der Fassade gar nicht übersehen. Und es ist nicht schwer zu erraten, dass es sich dabei nur um einen Kindergarten handeln kann.

Kindergarten im "Dornröschenschlaf"

Die Kinder, die den Schulkindergarten „Hotzenplotz“ besuchen, sind Kinder, die eine besondere Förderung benötigen und die Einrichtung ist Bestandteil der Lebenshilfe Südschwarzwald. Viele Jahre hat die kleine Einrichtung mit der Laufenschule kooperiert, die ebenfalls in der gleichen Straße untergebracht war. Denn auch die Laufenschule hat sich um Kinder mit geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung gekümmert. Doch seit die Laufenschule ihre Türen vor wenigen Jahren für immer geschlossen hatte, fiel auch der kleine Kindergarten „Hotzenplotz“ in einen Dornröschenschlaf.

Allerdings unfreiwillig: „Nach der Schließung der Laufenschule ist unser Kindergarten etwas abgekoppelt“, bedauert es Sozialpädagogin Selina Leber, die Leiterin der Einrichtung. Inzwischen orientieren sich viele Eltern an die Schulkindergärten in Bad Säckingen und Waldshut-Tiengen. „Den wenigsten ist bekannt, dass wir nicht nur Kinder mit Behinderungen aufnehmen, sondern auch entwicklungsverzögerte Kinder, die einfach einen kleinen Schubs für das Leben benötigen“, so Leber weiter. Bisher ist der Mangel an Nachfrage gar nicht so sehr ins Gewicht gefallen.

Eine ganze Gruppe verlässt dieses Jahr den Kindergarten

Doch dieses Jahr gibt es einen starken Jahrgang mit vielen Vorschülern: „Gleich sechs Kinder verlassen uns, weil sie in die Schule kommen“, so Selina Leber. Auf den ersten Blick vielleicht nicht viel, aber beim Kindergarten „Hotzenplotz“ handelt es sich um einen Schulkindergarten mit zwei Gruppen, in dem jeweils sechs Kinder untergebracht sind. Das bedeutet, dass dem Schulkindergarten gleich eine ganze Gruppe wegfällt.

Bunte Einrichtung mit einem breiten Förderungsspektrum

In dem Schulkindergarten werden Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, Verhaltensauffälligkeiten, Lernproblemen oder auch körperlichen Einschränkungen in einem strukturierten Tagesablauf betreut und gefördert. Es gibt drei Erzieherinnen, eine Sozialpädagogin, zwei Sonderschullehrer die die Einrichtung stundenweise besuchen sowie Therapeuten und Logopäden, die regelmäßig ins Haus kommen. Die Kinder in der Einrichtung sind alle zwischen zwei und sechs Jahre alt. Sie werden täglich mit Fahrzeugen des Deutschen Roten Kreuzes zu Hause abgeholt und am Nachmittag wieder nach Hause gebracht. „Die strukturierten Abläufe in unserer Einrichtung sind sehr wichtig für die Kinder, weil sie ihnen Sicherheit geben“, erklärt die Sozialpädagogin.

Pädagogisches Konzept fördert Selbstständigkeit der Kinder

Sind die Kinder im Haus, wird das Frühstück gemeinsam vorbereitet und gemeinsam eingenommen. Das Mittagessen wird ins Haus geliefert und dort aufgewärmt. Danach halten die Kinder ihren Mittagsschlaf. „Unser Schwerpunkt liegt darauf, alle Kinder nach ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten in den Alltag einzubeziehen und ihnen so viel Selbstständigkeit durch allgemeine Tätigkeiten zu vermitteln“, beschreibt Selina Leber den Tagesablauf. Das primäre Ziel ist es, den individuellen Förderbedarf des Kindes zu erfüllen, die Kinder zu stärken und spielerisch auf den Weg in einen Regelkindergarten oder in die Schule vorzubereiten.

„Der kleine Rahmen unserer Einrichtung und der strukturierte Tagesablauf mit klaren Regeln und einem überschaubaren Umfeld ermöglicht es den Kindern sich schnell einzuleben, Bindung und Beziehungen einzugehen, Vertrauen zu fassen und somit die Bereitschaft zum Lernen zu stärken und sich auf die Fördermaßnahmen und Regeln einlassen zu können“, so Leber weiter. Die Kinder werden auf die Anforderungen der Schule vorbereitet.

Auch Ausflüge in die Natur gehören dazu

„Das Einhalten von Regeln, Konzentration und Ausdauer ist ein Schwerpunkt. Wir fördern Sprache und Motorik auf vielfältigste Weise in Zusammenarbeit mit den Therapeuten“, sagt die Einrichtungsleiterin. Wöchentliche Ausflüge und Beobachtungsgänge in die nähere Umgebung lassen die Kinder die Entstehung der Natur und den Wechsel der Jahreszeiten erleben und begreifen.