Laufenburg Spiegel an geparkten Autos abgeschlagen

Unbekannte beschädigten die Außenspiegel an mehreren Standorten in Laufenburg. Die Polizei ermittelt.

Laufenburg – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten Unbekannte mehrere geparkte Fahrzeuge. An allen Fahrzeugen wurden die Außenspiegel abgeschlagen. Davon betroffen war ein Audi in der Steigmattstraße, an dem der elektrisch verstellbare und beheizbare Spiegel zerstört wurde. Allein an diesem Fahrzeuge entstand ein Schaden von 600 Euro. An einem daneben abgestellten Fahrzeug war der Spiegel "nur" eingeklappt. Weniger Glück hatte der Eigner eines Citroëns, der in der Hauptstraße über Nacht stand. Auch hier wurde der Außenspiegel beschädigt. Der Polizeiposten in Laufenburg (Kontakt 07763/9288-0) ermittelt in diesen Fällen.