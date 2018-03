Laufenburg So tickt das Leben: Ferruccio Cainero spürt humorvoll die Vergänglichkeit in Laufenburg auf

So tickt das Leben: Ferruccio Cainero spürt humorvoll die Vergänglichkeit in Laufenburg auf

Ferruccio Cainero begeistert Publikum im Laufenburger Schlössle mit seinem Programm Tic Tac. Der gebürtige Italiener spürt humorvoll die Vergänglichkeit auf.

Mit seinem aktuellen Stück Tic Tac war am Sonntagabend Ferruccio Cainero im Panoramasaal des Schlössles Laufenburg zu Gast. Die Veranstaltung des Kulturausschusses „Die Brücke“ war völlig ausverkauft. Bereits zum siebten Mal war Cainero zu Gast in Laufenburg. Er kommt immer, wenn es wieder ein neues Programm gibt und das freut auch besonders Renata Vogt vom Kulturausschuss. „Ich bin total begeistert von Ferruccio. Er ist Schauspieler, Autor und Geschichtenerzähler und hat schon einige Preise gewonnen, die er mehr als verdient hat“.

Sein neues Programm Tic Tac hat auch die rund 100 Gäste im Schlössle sichtlich in Bann gezogen und am Ende gab es ein nicht enden wollenden Applaus mit Bravo-Rufen. In seinem neuen Erzähltheater „Tic Tac“ geht es um das Ticken der Uhr. Leben wir die Zeit, oder lebt sie uns? Prägen wir die Geschichte oder führt sie uns wie eine Marionette? Alle Geschichten, die er an diesem Abend erzählte, gingen um die Vergänglichkeit, über Nostalgie und die Lust am Leben. Immer wieder wurde der Raum zwischen den Erzählungen verdunkelt, damit die Zuhörer ihre Bilder im Kopf verdeutlichen konnten. Dazu gab es teils mystische Kompositionen aus dem Lautsprecher von Mario Crispi, die einem das Gefühl gaben, sich mitten in der von Cainero erzählten Geschichte zu befinden. „Jeder hat seine Begabung aber eines kann keiner – über die Zeit bestimmen“, stellte der witzige und zugleich temperamentvolle Italiener mit seinem sympathischen Dialekt klar. Cainero verknüpfte die Hugenotten mit der Schweizer Pünktlichkeit, die Uhrenindustrie mit der Reformation der Kirche und am Ende waren die Hugenotten sogar für die Genauigkeit des Schweizer Uhrwerkes zuständig. Über Martin Luther und die Übersetzung der Bibel hat er gesprochen und auch die Altweiberfasnacht mit ihren seltsamen Ritualen wurde Thema, aber immer wieder bezog er sich auf seine Kindheit und seinen Vater, der Uhrenmacher und Filmvorführer war.

Mit viel Tiefgang und italienischer Leichtigkeit erzählte er die Absurditäten des Alltags auf eine ganz besondere Weise. Wunderbar satirisch und zeitkritisch aber auch warmherzig, witzig und poetisch. „Wenn meine Oma zu Besuch kam, schlief ich als Kind immer im Zimmer meines Vaters, in dem er seine ganzen Uhren aufbewahrte. „Für mich war dies das Zimmer der Zeit“, so Cainero. „Und da ich einen sehr hohen Überlebensinstinkt hatte, hielt ich immer großen Abstand von meiner Oma, den sie konnte aus einer falsch ausgewählten Tomaten für die Soße ein riesen Theater im ganzen Haus machen“.

Bereits mit 23 Jahren stand der heute 65-jährige zum ersten Mal auf der Bühne. Seine künstlerische Karriere begann als Clown und Straßenkünstler und er bildete zusammen mit seinem Kollegen Giovanni De Lucia das Duo „Teatro Ingenuo“. Acht Jahre arbeitete er in einem Theater in Mailand. Nach 20 Jahren „Teatro Ingenuo“ zog er die Clownsmaske aus und begann über sich selbst, über seine Heimat und seine Familie zu schreiben. Mit seiner großen Fähigkeit als Erzähler, schafft er es aus dem Alltag Bilder entstehen zu lassen, die den Zuhörer glauben lassen, sich mitten in der Geschichte zu befinden.