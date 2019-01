von Charlotte Fröse

Im Vorjahr gaben sich in Laufenburg 49 Paare das Ja-Wort. Das sind genauso viele wie im Jahr davor. In der Gemeinde Murg ließen sich 26 Paare trauen. Im Vergleich zum Jahr 2017 war das lediglich eine Trauung weniger. Für Heiratswillige hat Laufenburg neben dem Bürgersaal und dem Gewölbekeller im Rathaus auch das Kaminzimmer im romantischen Schlössle mit Blick auf den Rhein und die Schweizer Schwesterstadt für die standesamtliche Trauung anzubieten.

Standort auch von Gästezahl abhängig

Der gewählte Standort hängt mitunter aber auch von davon ab, wie viele Gäste zur Trauung dabei sein sollen. Der Laufenburger Bürgersaal bietet 40 Personen Platz, der Gewölbekeller eignet sich für Trauungen bis 14 Personen. 20 Personen können einer Trauung im Kaminzimmer vom Schlössle beiwohnen. Der beliebteste Hochzeitsmonat war in Laufenburg der September. Die Standesbeamtinnen Petra Sonnenmoser und Agnes Kaiser duften in diesem Monat sieben Paaren das Eheversprechen abnehmen. Juni und August waren mit je sechs Trauungen die zweitbeliebtesten Monate. Im April, Mai Oktober und Dezember gaben sich je fünf Paare das Ja-Wort. Im Februar und März fanden je zwei Trauungen statt. Im Januar und November verzeichnet die Statistik lediglich je eine Eheschließung.

Statistik in Murg

Der Murger Standesbeamte Andreas Klomki registrierte im Vorjahr 26 Trauungen. „Das ist nur eine weniger als 2017“, berichtet Klomki, der allerdings bedauert, dass durch den Wegfall des Bürgersaals, das alte Murger Rathaus wurde unlängst abgerissen, ein sehr schöner Raum für Trauungen nun nicht mehr zur Verfügung steht. Aufgrund von Sanierungsarbeiten steht auch das Zechenwiler Hotzenhaus, ein typisches Schwarzwaldhaus im Ortsteil Niederhof, zurzeit für Trauungen nicht zur Verfügung. So bleibt den Heiratswilligen in Murg nur mehr der eher nüchtern wirkende Murger Ratssaal als Ort für die Zeremonie übrig. Ein Umstand, der so vermutet Andreas Klomki, auch dazu führen könnte, dass Paare auf andere, schönere Orte für die Hochzeit ausweichen. Ein eher ungewöhnlicher Ort für eine Trauung, dafür in naturnaher Umgebung, ist die Jagdhütte in Hänner. Andreas Klomki berichtet: „Im vergangenen Jahr hatten wir in der Jagdhütte insgesamt zwei Trauungen.“ Auch für dieses Jahr sind dort bereits schon zwei Trauungen terminiert, berichtet der Standesbeamte. Trauzimmer gibt es jedoch auch in den Ortsverwaltungen in den Murger Ortsteilen Oberhof und Hänner. Und auch im Bürgerhaus in Niederhof kann geheiratet werden. Allerdings werden diese Orte eher selten für Trauungen gebucht, verrät der Standesbeamte.