Ein Stadenhausener genoss 1912 beim ersten Halt eines Personenzugs in Laufenburg-Ost den Empfang für den Großherzog. Die Hoheit hatte Verständnis gezeigt für das Anliegen des Bürgers und den Haltepunkt genehmigt.

Drei Jahre, nachdem in Deutschland der erste Eisenbahnzug von Nürnberg nach Fürth gedampft war, begann man im Großherzogtum Baden mit dem Bau eines Bahnnetzes. In Karlsruhe hatten das Oberhaus und die Volksvertreter dem Ansinnen zugestimmt, diese Aufgabe nicht Privatleuten – Investoren würde man heute sagen – sondern dem Staat zu übertragen.

Im März 1838 fing man in Mannheim beim Kilometer 0,0 an und baute in Richtung Heidelberg. Am 19. September 1840 konnte von dort eine Lokomotive samt zwei offener Waggons losfahren. Der Medizinprofessor Adolf Kußmaul schildert in seinen Erinnerungen, wie der Abfahrtpfiff ertönte und die Lok alles mit Dampf und Rauch einhüllte. Die festliche Gesellschaft mit Gehrock und Zylinder, mit Tüllkleidern und Hüten musste aber bald erkennen, nachdem der Dampf gewichen war, dass nur die Lok mit dem ersten Waggon losgefahren, der zweite aber im Bahnhof stehen geblieben war.

Über Bruchsal, Karlsruhe, Offenburg und Freiburg wurde schon 1855 der Badische Bahnhof Basel mit den stählernen Gleisen erreicht. Schon zwei Jahre zuvor hatte man die Strecke in Richtung Waldshut weitergeführt, um letzten Endes Konstanz zu erreichen. Drei Jahre benötigte man, um in Laufenburg den harten Gneis auf mehr als 300 Meter Länge zu durchbohren. Am 18. November 1956 wurde in Laufenburg (Baden) der erste Zug, in dem auch Großherzog Friedrich I. und seine Gattin Luise von Preußen saßen, von den Einheimischen begeistert begrüßt.

In den 1890er Jahren siedelten sich auf Stadenhausener Gemarkung zwei große Seidenwebereien an: Eggemann Lange & Co. und eine der Schweizer Familie Näf. Da damals jeglicher Transport für die Schiene lief, richtete die Bahnverwaltung einen Umschlagplatz in Laufenburg-Ost ein.

Im Jahr 1912 kam dann zum Güterbahnhof auch ein Halt für Personenzüge. Wenn man dem verstorbenen Stadenhausener Obstbauern Josef Bächle glauben darf, so hat dies sein Großvater August Fricker erreicht. Großherzog Friedrich II. besuchte damals das Bezirksamt Waldshut und alle Bürgermeister des Sprengels waren eingeladen. Am Schluss der Versammlung fragte Seine Königliche Hoheit, ob noch jemand etwas vorzubringen habe. August Fricker hatte den Mut dazu. Es sei für ihn und seine Dörfler mühsam, zum Bahnhof Laufenburg-West oder nach Albert-Hauenstein zu laufen, ob die Züge nicht auch an der Güterstation halten könnten?

Das leuchtete dem hohen Herren ein und er gab den Befehl, den nächsten Zug um 16.30 Uhr in Laufenburg-Ost halten zu lassen. Der dortige Bahnhofsvorsteher schmückte das Gebäude mit Girlanden und trommelte eine Blaskapelle zusammen, um den Großherzog gebührend zu begrüßen, denn ihn erwartete man in dem Zug. Als dann das Gefährt mit quietschenden Bremsen zum Stehen gekommen war, blieb der Taktstock des Dirigenten in der Luft hängen, denn es entstieg dem Waggon nur August Fricker.