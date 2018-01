Laufenburg (CH) Sechs Verletzte bei Brand im "Schützen" im Schweizer Laufenburg

Zu einem größeren Brand kam es am Montagabend im leerstehenden Gasthaus "Schützen" in Laufenburg/Schweiz. Sechs Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Die Kantonspolizei geht von Brandstiftung aus.

Großeinsatz der Feuerwehr: Sechs Menschen wurden am Montagabend im Schweizer Laufenburg bei einem Brand im leer stehenden Gasthaus "Schützen" verletzt, zwei davon schwer. Rettungshelikopter brachten die zwei Schwerverletzten in Spitäler. Die Kantonspolizei geht von Brandstiftung aus. Das direkt an der Ortsdurchfahrt Baslerstraße liegende Gebäude wurde bei dem Brand schwer beschädigt. Das Feuer wurde gegen 17.15 Uhr gemeldet. Zur Bekämpfung des Feuers rückten Wehren aus dem Schweizer und dem deutschen Laufenburg, Kaisten und Frick aus. Die von vielen Pendlern genutzte Durchgangsstraße blieb mehrere Stunden gesperrt.