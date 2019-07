Der SV 08 Laufenburg und die Narro-Altfischerzunft laden alle Sängerinnen und Sänger dazu ein, gemeinsam das „Lied von Laufenburg„ am Donnerstag, 8. August, 18 Uhr in der Stadthalle Laufenburg/CH vorzutragen. Tontechniker Till Erb wird den Chor mit professionellem Equipment aufnehmen, Filmemacher Gusty Hufschmid dreht einen Film darüber, wie die Laufenburger ihre Hymne singen.

Das Laufenburger Lied soll einstimmig gesungen werden. „Eine Gesangsausbildung ist also nicht erforderlich, etwas Textsicherheit und Musikalität sind aber erwünscht. Sehr gerne dürfen auch Kinder mitsingen“, teilen der SV 08 und die Narro-Altfischerzunft mit. Für Probe, Vortrag und Aufnahme seien etwa drei Stunden eingeplant.

Gusty Hufschmid will im Film festhalten, wie möglichst viele Schweizer und deutsche Laufenburger ihr gemeinsames Stadtlied vortragen. Hufschmid ist seit Monaten im Auftrag der Stadt unterwegs, um einen neuen Laufenburg-Film zu drehen. Der SV 08-Vorsitzende Johann Scheible hatte die Idee, dass in dem Film auch das 1909 von Hermann Suter geschriebene „Lied von Laufenburg„ eine besondere Rolle spielen müsse.

„Da Gusty Hufschmid im Film durch das Laufenburgerlied eine ganz besondere Verbundenheit der Bürger zu ihrer Stadt zum Ausdruck bringen will, rufen wir nun alle Bewohner und Vereine auf, diese Verbundenheit zusammen mit uns zu zeigen“, so der SV 08 und die Altfischerzunft. Auch Bürgermeister Ulrich Krieger unterstütze das Vorhaben.

Lied von Laufenburg

Singend rauscht vom Hochland her der grüne Rhein:/ Gischt und Wogen schäumen um das Felsgestein./ Jubelnd in die Ferne zieht mit ihm ein Lied,/ wenn er aus der Enge in die Lande flieht.



Traulich ob dem Strome lehnt sich Haus an Haus./ Burg und Türme schauen drüber hoch hinaus./ Über all‘ den Dächern, über Freud und Schmerz/ Fahnen flattern, Glocken klingen himmelwärts.



Felder rings und Wiesen und der dunkle Wald:/ tätig frohes Leben zeugt des Stroms Gewalt,/ strahlet ihren Segen weit ins Land hinein:/ Schütze Gott dich immer, kleine Stadt am Rhein.



Hermann Suter, 1909