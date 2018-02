Laufenburg Schwarzwaldverein Laufenburg hat zahlreiche Neuerungen im Programm

Einige außergewöhnliche Schmankerl hat der Schwarzwaldverein Laufenburg in seinem neuen Jahresprogramm zusammengetragen. Längst konzentrieren sich die Angebote nicht aufs klassische Wandern, auch aufs Fahrrad dürfen sich die Teilnehmer der Veranstaltungen schwingen, oder per Kanu eine Exkursion unternehmen.

Laufenburg – Der Schwarzwaldverein Laufenburg hat sein Jahresprogramm 2018 vorgelegt. Neu angeboten wird eine Reihe von Radwanderungen. Erstmals seit mehreren Jahren gibt es auch wieder eine Kanuwanderung auf dem Rhein. Vier Exkursionen richten sich speziell an Familien. Auch die Reihe der beliebten Feierabendwanderungen wird fortgesetzt.

„Wir waren wieder bemüht, ein breites Angebot zusammenzustellen“, sagt die örtliche Vereinsvorsitzende Ines Zeller zum neuen Jahresprogramm. Für seine Touren kann der Verein auf neun nach den Richtlinien des Deutschen Wanderverbands geprüfte Wanderführer zurückgreifen.

Neu im Team der lizensierten Wanderführer sind Gisela Müller, Manuela Neuwald und Gerdi Oeschger. Sie brachten auch neue Ideen fürs Jahresprogramm mit. So bietet Manuela Neuwald am Sonntag, 29. April, eine Rundwanderung zum Thema Jagd an. Bei Weitenau wird ein Jäger die Wanderer durch sein Revier führen und sie über das Waidwerk informieren. Treffpunkt für diese Wanderung ist um 7.30 Uhr am Laufenburger Ostbahnhof.

Zu Zielen in der näheren Umgebung von Laufenburg führen die beiden anderen neuen Wanderführerinnen. Gisela Müller zeigt den Teilnehmern am Sonntag, 11. März, das Murgtal. Treffpunkt für die Tour ist um 9 Uhr am Parkhaus Brunnenmatt in Laufenburg. Gerdi Oeschger wandert am Sonntag, 25. März mit ihrer Gruppe von Görwihl zu den Höllbachwasserfällen. Treffpunkt ist um 10 Uhr ebenfalls am Parkhaus Brunnenmatt.

Die neuen, von Ulrich Pätzmann geführten Radwanderungen von April bis September richten sich an unterschiedlich geübte Radfahrer. Der erste Rundkurs um Laufenburg im April ist auch für Familien geeignet. Die Touren im Mai zur Storchenstation Möhlin, im Juni entlang der Aare und im Juli zur Linner Linde erfordern schon etwas mehr Kondition. Die Abschlussradtour findet im September statt.

Neben dem Hotzenwald und dem Südschwarzwald hat der Laufenburger Schwarzwaldverein auch im Jura sein angestammtes Wandergebiet. Im März geht es beispielsweise zur Barmelweid, wo die drei Kantone Aargau, Baselland und Solothurn zusammenstoßen. Im Mai ist der Buschberg bei Wittnau das Ziel. Oder im Juli gibt es eine sportliche Ganztageswanderung über die Jurahöhen. Doch auch in den Alpen wird gewandert. So im Juli bei Engelberg entlang des Walenpfads. Thematische Wanderungen runden das Programm ab.

