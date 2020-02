von sk

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch, 12. Dezember, gegen 10.55 Uhr, in der Waldshuter Straße sucht die Polizei einen schwarzen Kombi mit Konstanzer Kennzeichen. Eine 30 Jahre alte Frau befand sich laut Polizeimeldung mit ihrem Skoda auf der Linksabbiegespur in Richtung Flößerstraße, als die Ampel rot anzeigte und sie anhalten musste. Zeitgleich näherte sich rechts von der schwarze Kombi mit KN-Kennzeichen. Auch dieser Fahrer musste bremsen und touchierte dabei den Skoda im hinteren seitlichen Bereich. Bei „Grün“ setzte der Fahrer des Kombis seine Fahrt unbeeindruckt fort und ließ die Frau auf einem Schaden von rund 1500 Euro sitzen. Der Polizeiposten Laufenburg (Telefon 07763/9288-0) sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu dem gesuchten schwarzen Kombi.