Laufenburg Schulwettbewerb: Hebelschule Laufenburg möchte Leihinstrumente für ihre Akkordeon-AG (S01)

Startnummer S01: Die Hebelschule Laufenburg wünscht sich für ihre Akkordeon-AG, die in Kooperation mit dem Harmonika-Orchester Laufenburg angeboten wird neue Leihinstrumente. Mit diesem Projekt macht die Schule beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus mit.

Laufenburg – "Musizieren macht Spaß", sagt Sabine Rotzinger vom Harmonika-Orchester Laufenburg ganz selbstverständlich. Diese Freude am Musikmachen möchte sie an junge Schüler weitergeben, denn "das gemeinsame Musizieren fördert die sozialen und kognitiven Fähigkeiten der Kinder beispielsweise durch die Zusammenarbeit der beiden Hirnhälften. Im Zusammenspiel müssen sie aufeinander hören, das stärkt außerdem die Gemeinschaft. Das ist gerade in der heutigen Welt wichtig".

Aus diesem Grund wird an der Laufenburger Hebelschule eine Akkordeon-AG angeboten. In Kooperation mit dem Harmonika-Orchester Laufenburg können die Kinder dort das Akkordeonspielen erlernen. Die Schüler treffen sich wöchentlich eine Stunde lang. Der Dirigent des Harmonika-Orchesters, Vadin Fedorov, bringt den Kindern in dieser Zeit Grundkenntnisse im Notenlesen und in der Rhythmik und das Akkordeonspielen bei, so Sabine Rotzinger. Zu kurz komme aber nie: der Spaß. Für den Unterricht stelle die Schule ein Instrument zur Verfügung, ein weiteres bekommen die Kinder zum Üben mit nach Hause. "Die Instrumente sind einfach zu schwer, als dass die Kinder sie in die Schule und wieder nach Hause tragen könnten", so Sabine Rotzinger.

Im Bewerbungsschreiben zum Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus schreiben die Verantwortlichen: "Mit dem Projekt soll die Ausbildung im Rahmen einer Grundschul-AG für drei Gruppen während einem Schuljahr finanziert werden." Die Idee zum Projekt selbst sei beim großen Musikwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus im Jahr 2015 entstanden, erzählt Sabine Rotzinger: "Die Idee war, Kinder zu fördern und ihnen Freude an der Musik zu vermitteln." Schnell meldeten sich damals einige Kinder zum Musizieren an.

Profitieren durch die zusätzliche musikalische Ausbildung sollen damals wie heute in erster Linie die Schüler ab der zweiten Grundschulklasse, heißt es in der Bewerbung: "Mit dem Projekt sollen außerdem die Eltern beziehungsweise Familien von einem beitragsfreien Musikunterricht profitieren." Die Schule könne damit ihre Ganztagesbetreuung ausbauen. Aktuell spielen in zwei AG-Gruppen jeweils fünf Kinder Akkordeon. Um drei Gruppen ein Jahr lang zu finanzieren seien 5800 Euro nötig, so die Verantwortlichen.

Akkordeon-AG

Die Hebelschule Laufenburg wird in diesem Schuljahr von 267 Schülerinnen und Schüler in der Grundschule besucht. Zehn von ihnen nehmen in zwei Gruppen an der Akkordeon-AG teil, die in Kooperation mit dem Harmonika-Orchester Laufenburg angeboten wird.

