Laufenburg Schulwettbewerb: Hans-Thoma-Schule Laufenburg möchte ihre Spielhütte renovieren (S09)

Laufenburg – Diabolos, Reifen, Pedalos, Federball und mehr: Die Grundschülerinnen und -schüler der Laufenburger Hans-Thoma-Schule haben eine große Auswahl, um in ihren Pausen zu spielen. "Break for Fun" heißt das Projekt – jährlich angeboten von den siebten Realschulklassen der Schule.

"Dieses Projekt wird jährlich weitergeführt und an die neuen Siebtklässler übergeben", erklärt die Lehrerin Anne Hauser. Für die kommenden Projekttage gibt es aber eine ganz besondere Aufgabe: Eine alte Hütte soll renoviert werden und zum Lager der Spiele werden.

"Leider ist der Pausenhof der Grundschule stark beeinträchtigt vom Bau des neuen Kindergartens. Lastwagen und andere Baustellenfahrzeuge sind hier unterwegs", berichtet Anne Hauser. Der Grundschulhof sei daher auf die Kastanienwiese verlegt worden. Im Bewerbungsschreiben zum Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus schreibt die Lehrerin: "Im alten Kindergarten gab es ein Holzhaus, das nicht mehr gebraucht wurde. Wir haben die Stadt Laufenburg gebeten, es uns zu überlassen und es auf die Kastanienwiese zu transportieren. Das übernahm die Stadt gern und nun möchten wir die Spielgeräte dorthin umziehen."

Bevor dies geschehen könne, seien aber noch einige Arbeiten nötig: "Sobald es das Wetter zulässt, soll die braune und unschön aussehende Hütte von uns aufbereitet und gestrichen werden", formuliert Anne Hauser weiter. Dafür habe man bereits mit einem Maler gesprochen und Hinweise zum Aufbereiten und Streichen der Hütte erhalten. "Wir haben uns Gedanken gemacht, welche Farben wir verwenden wollen und ob wir Schablonen brauchen", sagt die Lehrerin. Außerdem müssten einige Bretter am Boden ausgetauscht werden. Hilfe dafür wurde bereits angeboten: "Unser Hausmeister Herr Frei hilft uns beim Austauschen der Bodenbretter", so Anne Hauser.

Auch die Innenausstattung der Spielhütte soll sich entwickeln: "Wir wollen das professionalisieren, beispielsweise mit laminierten Schildchen", sagt Anne Hauser. Außerdem sollen Kisten für das Pfand der ausgeliehenen Spiele besorgt werden und – sofern das Geld ausreicht – einige Spielgeräte neu angeschafft werden.

"Leider kostet das alles viel Geld", sagt Anne Hauser. Für Farben, Pinsel, Utensilien zum Laminieren sowie den weiteren Materialien rechnet sie mit einem Finanzbedarf von 1000 Euro.

661 Schülerinnen und Schüler besuchen in diesem Schuljahr die Hans-Thoma-Schule in Laufenburg. "Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern einen methodisch-didaktisch zeitgemäßen Unterricht", heißt es im Leitbild der Schule. Im Rahmen des Projekts "Break for Fun" können Grundschulkinder Spiele bei den siebten Klassen leihen.

