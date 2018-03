Laufenburg Schulwettbewerb: Abschlussklasse der Hans-Thoma-Schule saniert Jugendraum für die Grundschüler (S16)

Startnummer S16: Die Klasse W 9 der Hans-Thoma-Schule Laufenburg will den ehemaligen Jugendraum im Grundschulgebäude sanieren. Der Raum soll den Grundschülern zum Lernen, Spielen und für Veranstaltungen zu Verfügung stehen. Mit dieser Idee bewirbt sich die Schule beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Laufenburg – Staub steht in der Luft, ein Junge schleppt Holz und Schutt zum Pritschenwagen vor der Tür. Es wird geschuftet an der Hans-Thoma-Schule in Laufenburg. Die Klasse W 9 saniert einen alten Jugendraum – nicht für sich, sondern für die Grundschüler.

"In der neunten Klasse sollen unsere Werkrealschüler noch einmal in besonderer Weise an Berufe herangeführt werden. An der HTS suchen sich alle Technikgruppen ein Projekt an der Schule aus, durch das sie sich an der Schule verewigen und das die Schulgemeinschaft unterstützt", sagt Rektorin Janine Regel-Zachmann. Beispielsweise das große Schachbrett auf dem Pausenhof oder die Sonnenliegen seien so in den vergangenen Jahren entstanden. "Die aktuelle Klasse W9 hatte das Glück, dass die Gemeinde Laufenburg den ehemaligen Jugendraum an die Schule übergab", berichtet sie.

Ursprünglich handle es sich bei dem Raum um das alte Volksbad, schreibt Lehrer Udo Balke im Bewerbungsschreiben zum Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus: "Durch die spätere Nutzung als Jugendraum fand sich noch eine Bar und alte Spielgeräte darin. Nach der Schließung wurde der Raum als Abstellraum genutzt."

"Die Neuntklässler wollten im Rahmen ihres Projekts so viele Gewerke wie möglich in Zusammenarbeit mit Handwerksbetrieben und dem Bauhof übernehmen. Für diese Aufgabe sind nun bereits einzelne Betriebe gefunden worden, der Jugendraum ist entrümpelt und entkernt", berichtet Janine Regel-Zachmann.

Der fertige Raum solle dann besonders den Grundschülern zu Gute kommen: "Es soll ein schöner Raum für die Kernzeitbetreuung und ein Raum für besondere Lernangebote der Grundschule werden. So soll die Schulbibliothek untergebracht sein, rundumlaufende Sitzmöglichkeiten das Spielen ermöglichen und eine kleine Bühne soll für klasseninterne Aufführungen vorhanden sein. Das ist eine große Herausforderung", so Udo Balke.

"In diesem Raum könnten auch Wanderausstellungen aufgebaut werden, Lesestunden durchgeführt und kleine Aufführungen eingeübt werden", schreibt er. Bis dahin hoffe die Klasse W9 auf finanzielle Unterstützung um Farben, eine Tür, Putz und weitere Materialien für die Sanierung zu erwerben.

661 Schülerinnen und Schüler besuchen in diesem Schuljahr die Hans-Thoma-Schule in Laufenburg. "Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern einen methodisch-didaktisch zeitgemäßen Unterricht", heißt es im Leitbild der Schule. Im Rahmen der neunten Kasse sollen Werkrealschüler an Berufe herangeführt werden.

