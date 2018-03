Laufenburg Schulsanitäter der Hans-Thoma-Schule Laufenburg wünschen sich Funkgeräte (S12)

Startnummer S12: Die Schulsanitäter der Hans-Thoma-Schule Laufenburg wünschen sich unter anderem Funkgeräte, damit sie bei einem Notfall schnell zur Stelle sind. Mit diesem Wunsch bewirbt sich die AG beim Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Laufenburg – Im Schulalltag kann es schnell zu kleineren Verletzungen kommen. Gut, wenn ausgebildete Erst-Helfer schnell zur Stelle sind. An der Hans-Thoma-Schule in Laufenburg gibt es dafür eine eigene AG – die Schulsanitäter. 34 Schülerinnen und Schüler aus den Klassenstufen sieben bis zehn kümmern sich in diesem Schuljahr um die Erstversorgung ihrer Mitschüler. Geleitet wird die AG von der Lehrerin Andrea Spägele.

"Die Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Klasse nehmen an einem dreitägigen Erste-Hilfe-Kurs teil, um fit zu sein für den Fall, dass ihre professionelle Hilfe benötigt wird. Nach Abschluss des Erste-Hilfe-Kurses werden die Schülerinnen und Schüler in Dienste während der Hofpausen eingeteilt. Sie stehen gut erkennbar durch den Schulsanitätsdienstpullover mit einer Erste-Hilfe-Tasche im Hof und kümmern sich im Notfall um Kranke und Verletzte. Außerdem werden die Schulsanitäter bei Schulveranstaltungen, wie zum Beispiel dem Fußballturnier, den Bundesjugendspielen oder dem Wintersporttag, eingesetzt", erklärt Andrea Spägele das Tätigkeitsfeld ihrer AG.

Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern hat sie einige Ziele und Wünsche zur Optimierung des Dienstes formuliert. Neben den bedruckten Pullovern wünschen sich die Kinder Poloshirts für die warmen Monate und Dienste in der Sporthalle. "Damit unmittelbar Erst-Hilfe geleistet werden kann, ist es essentiell, die Sanitäter jederzeit gut zu erkennen", erklärt sie.

Der größte Wunsch der Schulsanitäter gilt der Anschaffung von vier Funkgeräten. Damit könnten die diensthabenden Sanitäter Kontakt zum Sekretariat und ihrer AG-Leiterin halten um im Ernstfall aus dem Unterricht gerufen werden zu können oder aber selbst schneller Lehrkräfte zur Hilfe zu rufen, erklärt Andrea Spägele.

Sie selbst wünsche sich die Möglichkeit, einen Tagesausflug mit ihrer AG zu unternehmen – als Anerkennung der geleisteten Arbeit. "Die Gruppe setzt sich aus Schülerinnen und Schüler diverser Klassenstufen zusammen. Der Zusammenhalt würde durch eine gemeinsame Aktivität gestärkt werden", so Spägele.

Mit einem Gewinn beim Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus könnten dann auch die Materialkosten für die regelmäßigen Schulungen der Sanitäter gut gedeckt werden, meint die Leiterin des Schulsanitätsdienstes.

Der Schulsanitätsdienst

661 Schülerinnen und Schüler besuchen in diesem Schuljahr die Hans-Thoma-Schule in Laufenburg. 34 von ihnen engagieren sich beim Schulsanitätsdienst. Sie erlernen Erste-Hilfe-Techniken und sind Ansprechpartner für alle Schülerinnen und Schüler in Notfällen.

