von sk

Vermutlich in der Nacht zum Samstag wurden an zwei geparkten Autos in Laufenburg die Scheiben beschädigt. Die betroffenen Fahrzeuge waren in der Bergstraße geparkt. Bei einem Renault schlugen Unbekannte die Seitenscheibe der Fahrertüre ein, bei einem Seat wurde die Windschutzscheibe demoliert. In beiden Fällen wurde nichts aus den Fahrzeugen gestohlen. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Laufenburg (Telefon 07763 9288-0) ermittelt.