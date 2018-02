Laufenburg Schaurig-schön: Häxefüür sorgt mit mehr als 60 Gruppen für gute Stimmung

Das Häxefüür in Laufenburg sorgt mit mehr als 60 Gruppen für gute Stimmung. Die Guggenmusiken legen sich auch mächtig ins Zeug.

Fast alles, was Rang und Namen hat, traf sich am Samstagabend zum grenzüberschreitenden, schaurig-schönen Häxefüür in Laufenburg. Nur zwei Wochen nach ihrem großen Jubiläumsumzug legten die Waldgeister Rhina als Organisatoren zusammen mit den Stadthäxe nach.

Mit über 60 Gruppen konnte sich auch dieser Umzug sehen lassen und erwies sich als Publikumsmagnet. Das Wetter spielte auch mit, kühl war´s, aber trocken. Die Stimmung war gut, die jugendlichen Zuschauer hitzig und lärmig, was manch einem Dämonen Anlass gab, Angst und Schrecken zu verbreiten – mit Erfolg, denn mit Höllenknechten, Höllgrabengeistern oder Chälenwaldtüfeln ist in der Regel nicht gut Kirschen essen. Schon gar nicht, wenn sie aufgefordert werden, sich bitteschön mal von Nähe zu zeigen. Mutig, wer ein Selfie mit gruseliger Maske wollte. Noch mutiger, wer Grimassen machte. Das konnte gut gehen, konnte aber auch in einer Entführung enden. Nicht selten wurden vorwitzige junge Damen und Herren kurzerhand Huckepack genommen und davon getragen. Sich wehren war zwecklos. Aber zum Glück war alles nicht so ernst gemeint und gingen alle nach einer Weile wieder friedlich auseinander. Die einen konfettiübersäht, die anderen mit der Gewissheit, den Vorwitzigen gezeigt zu haben, wer hier Chef ist. Während es im Städtle eng zu und her ging, war auf der Laufenbrücke etwas mehr Platz. Das kam vor allem den Guggenmusiken zugute, die sich mächtig ins Zeug legten und zwischendurch für Dämonen-Entwarnung sorgten.

Viele interessante Masken waren zu sehen, manche schienen einem Schauermärchen entsprungen. Zwischendurch ging nichts, weil es irgendwo im Städtle zum Stau kam. Egal, der Umzug war ja nur ein Teil der abendfüllenden Veranstaltung. Ihren Namen hat sie vom Häxefüür, das später in der Codmananlage entzündet wurde.