Laufenburg Schacht für Fahrkartenausgabe in Brand gesteckt

Schacht für Fahrkartenausgabe in Brand gesteckt

Unbekannte machten einen Fahrkartenautomaten funktionsunfähig, indem sie ein Feuer im Ausgabeschaft entfachten.

Laufenburg – Indem unbekannte Täter offenbar ein Feuer im Kartenausgabeschacht entfachten, beschädigten diese einen Fahrscheinautomaten am Bahnsteig 1 des Haltepunktes Laufenburg (Baden). Durch die Hitzeentwicklung kam es zu erheblichen Beschädigungen, sodass der Automat nicht mehr funktionsfähig ist. Der Schaden wurde am Samstagnachmittag von der Deutschen Bahn festgestellt. Zu möglichen Tätern und auch zum genauen Tatzeitpunkt liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein unter Telefon 07628/8059-0 oder über die kostenfreie Hotline 0800 6 888 000 zu melden.