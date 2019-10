von Thomas Wehrli

Wohin segelt das Museum Schiff in Laufenburg? Mitte November entscheiden die Ortsbürger und Einwohner von Laufenburg/CH, ob das Museum für 4,1 Millionen Franken saniert und erweitert werden kann.

Für die Verantwortlichen des Museumsvereins ist zweierlei klar: Es ist, erstens nach 41 Betriebsjahren und angesichts großer Mängel, höchste Zeit für eine umfassende Sanierung.

Mit der gleichzeitigen Erweiterung kann das Museum, zweitens, für die Zukunft fit gemacht werden und seine überregionale und grenzüberschreitende Funktion noch besser wahrnehmen. Joe Schnetzler, Kassierer des Museumsvereins und Projektleiter, ist sich dabei bewusst: „Es ist eine gewaltige Investition.“

Doch wofür braucht der Verein die 4,1 Millionen Franken? Und: Woher kommen sie? Wir haben die wichtigsten Zahlen zusammengestellt.

Die Finanzierung

Die Sanierung des Gebäudes und die Erweiterung des Museums um gut 300 Quadratmeter kostet gut drei Millionen Franken. Knapp 1,1 Millionen benötigt der Verein für das Konzept und die neuen Betriebseinrichtungen.

Den größten Brocken dieser 4,1 Millionen Franken soll über nicht rückzahlbare Zuwendungen hereingeholt werden. Von Swisslos und Denkmalpflege erwartet der Verein Unterstützungsbeiträge von 1,84 Millionen Franken. Diese sind in Aussicht gestellt – unter der Bedingung, dass sich die Gemeinden „adäquat beteiligen“, wie Schnetzler es formuliert.

Adäquat heißt: Die Ortsbürger sollen an ihrer Versammlung einen Kredit von 850.000 Franken, die Einwohner einen solchen von 500.000 Franken sprechen. 140.000 Franken sollen Laufenburg/D und Euregio beisteuern. 530.000 Franken sollen von Privaten, Firmen und Institutionen kommen, 240.000 kann der Verein selber investieren.

Die Ausgaben

Große Kostenfaktoren beim Umbau sind die Zimmerarbeiten (730.000 Franken), die Baumeisterarbeiten (275.000), die Elektroinstallationen (135.000), die Honorare inklusive Konzept und Spezialisten (650.000), Heizung und Lüftung (160.000), die Sanitärinstallationen (70.000) sowie der Einbau eines Lifts, damit das Museum behindertengerecht wird (75.000).

Die Betriebskosten

Eine Bedingung, die an die Subventionen geknüpft ist, ist eine Ausweitung der Öffnungszeiten. Heute hat das Museum am Mittwoch, Samstag und Sonntag jeweils am Nachmittag geöffnet.

Dass diese Betriebszeiten nach einem Ausbau angepasst werden müssen, ist klar, und auch so vorgesehen. Zudem ist angedacht, das Tourismusbüro im Erdgeschoss des Museums unterzubringen, was zu einem Synergieeffekt führt.

Längere Öffnungszeiten des Museums und ein neues Betriebskonzept führen, wenig verwunderlich, zu höheren Betriebskosten.

Die Einwohnergemeinde soll deshalb künftig 20.000 Franken pro Jahr (heute 16.000), die Ortsbürgergemeinde ebenfalls 20.000 (heute 1000) und Laufenburg/D 10.000 Euro (heute 4000) beisteuern.