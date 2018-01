Murg Sachbeschädigung: 21-Jähriger demoliert mehrere geparkte Autos

Mehrere Fahrzeuge wurden in der Nacht auf Sonntag in Murg beschädigt. Unter anderem wurden Außenspiegel und eine Heckscheibe demoliert. Die Polizei sucht Geschädigte und Zeugen.

Eine Zeugin vernahm am Sonntag kurz vor 1 Uhr einen lauten Knall in der Hauptstraße. Als sie nachsah, erkannte sie mehrere geparkte Autos, an denen der Außenspiegel beschädigt war. An einem Auto war die Heckscheibe mit einem Stein eingeworfen worden, so die Polizei. Vor einer angrenzenden Gaststätte hielten sich mehrere Personen auf, die einem 21-jährigen Mann Vorhaltungen diesbezüglich machten. Der Mann wurde von der Polizei kontrolliert. Er war deutlich alkoholisiert und wurde in die Obhut seiner Freundin übergeben. Geschädigte Autobesitzer und Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Laufenburg (07763/9288-0) zu melden.