von Brigitte Chymo

Die SPD-Ortsvereine Albbruck-Laufenburg-Murg haben zehn Kandidaten für die kommenden Kreistagswahlen nominiert. Damit ist die Liste für den Wahlkreis IV komplett. Dank guter Bevölkerungszuwächse in den einzelnen Gemeinden konnten die SPD-Ortvereine sogar einen Kandidaten mehr also noch 2014 ins Rennen schicken.

Einstimmige Nominierungen

Die erforderlichen Regularien einmal abgearbeitet, ging die eigentliche Nominierung am Dienstagabend schnell über die Bühne. Schon im Vorfeld hatten sich die drei SPD-Ortsvereine Albbruck-Laufenburg-Murg, die gemeinsam den Wahlkreis IV bilden, sowohl auf Kandidaten als auch Listenfolge geeinigt. Alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt.

Mit Norbert Tröndle führt ein Kandidat aus dem stärksten Ortsverband die Liste an. Ebenfalls aus Laufenburg kommen Heiner Berger, Torsten Amann und der langjährige SPD-Ortsvorsitzende Robert Terbeck. Laufenburg stellt mit vier Nominierungen die meisten Kandidaten. Albbruck und Murg haben jeweils drei Kandidaten.

Den zweiten Listenplatz belegt Rolf Rüttnauer aus Albbruck, der bereits jetzt für die SPD im Kreisrat vertreten ist. Die beiden weiteren Kandidaten aus Albbruck sind Matthias Munko und Helga Dietenberger, die auch die einzige weibliche Kandidatin im Feld der zehn Nominierten ist.

Den dritten Listenplatz belegt der Murger SPD-Vorsitzende Herbert Steinmeier. Zusammen mit ihm kandidieren aus Murg Detlef Rüdiger und Mario Steinberg. Letztere ist mit 28 Jahren der jüngste unter den Kandidaten.

Ein Kandidat mehr als 2014

„Ich glaube, wir haben eine gut aufgestellte Liste“, gratulierte Dieter Schwandt den Kandidaten. Der frühere Kreisrat aus Laufenburg begrüßte ausdrücklich, dass bei diesen Kommunalwahlen ein Kandidat mehr auf der Liste des antreten kann: „Wir brauchen auch eine starke Vertretung aus unserer Raumschaft“, so Schwandt mit Blick auf Themen wie Gesundheitsversorgung und Verkehr. Beide Themen sind auch wichtige Anliegen der Kandidaten, die außerdem für bezahlbaren Wohnraum und schnelles Internet plädierten.

Der stellvertretende Kreisvorsitzende Peter Schallmayer überbrachte die Grüße der Vorsitzenden Rita Schwarzelühr-Sutter, die in ihrer Funktion als Staatssekretärin Dienst in Berlin hatte. „Ich freu mich, dass die Liste voll ist, das ist nicht überall der Fall“, so Schallmayer. Die SPD hat im Kreistag derzeit acht von 46 Sitzen. Wahltermin ist der 26. Mai. Zusammen mit den Wahlen zum Europäischen Parlament und den Kommunalwahlen Baden-Württemberg.

