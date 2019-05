von Charlotte Fröse

Im Vorfeld der am 26. Mai stattfindenden Kommunalwahlen tourten am Samstagnachmittag die Gemeinderatskandidaten und die Bewerber für den Kreistag der Laufenburger SPD durch die Laufenburger Ortsteile, um sich selbst ein Bild von wünschenswerten Verbesserungen zu machen. „Es ist für uns wichtig, dass wir uns selbst von den Gegebenheiten überzeugen und sie nicht nur vom Hörensagen kennen“, präzisierte Stadtrat Robert Terbeck die Aktion, die er als sehr aufschlussreich bewertete.

Einige der auf der Tour angeschauten Orte und Begebenheiten stehen bereits auf der Liste der Dinge, für die sich die SPD-Fraktion im Gemeinderat und auf Kreisebene verstärkt einseten möchte. Einige Themen trugen aber auch Bürger direkt an die Sozialdemokraten heran. Bedauerlich fand Robert Terbeck, dass es, vermutlich auch wegen des kalten regnerischen Wetters am Tournachmittag, nur zu wenigen Gesprächen mit Bürgern kam, da kaum jemand sich im Freien aufhielt.

In Rotzel sprachen die Sozialdemokraten mit dem Ortsvorsteher Manfred Ebner über eine mehrfach gewünschte mögliche Erweiterung des Baugebiets „Sandlöcher“. Manfred Ebner bestätigte den Kandidaten, dass sowohl der Wunsch nach einer Erweiterung wie auch die Bereitschaft der privaten Grundstückseigentümer, Land zu verkaufen, da seien. Auch in den übrigen Ortsteilen sahen sich die Kandidaten nach Möglichkeiten um, wo noch Bebauungen denkbar wären, wie etwa im Luttinger „Rosacker“ dem Gebiet „Im Hau“ in Binzgen oder im Rhinaer Gebiet „Westlich Schreiebach“. Diskussionsbedarf gab es aber auch in bereits bestehenden Baugebieten. So machte den Kandidaten beispielsweise die Umsetzung des Hochwasserschutzes im Luttinger Baugebiet „Rosacker“ Sorgen.

Im Neubaugebiet „Westlich Schreibach“ in Rhina machten sich die Kandidaten zudem auf die Suche nach einer freien Fläche für einen Kinderspielplatz, der, so betonte Terbeck, ein großer Wunsch der Bewohner in diesem Gebiet sei. Weitere Ziele waren in der Oststadt der Spielplatz bei den Hochhäusern, der einer Sanierung bedürfe, da Spielgeräte fehlten und das Waldstadion, für dessen Sanierung sich die SPD ebenfalls einsetzt. In Augenschein nahmen sie zudem das Gemeindehaus in Binzgen, das von vielen Gruppen und Vereinen genützt wird, aber über keinen barrierefreien Zugang verfügt. Schon länger im Gespräch ist die nicht befriedigende Situation an der Bushaltestelle in Rhina beim ehemaligen Gasthaus „Salmen“. Bei der Schau vor Ort wurde den Teilnehmern der Tour besonders deutlich, dass die Bushaltestelle in eine Busbucht verlegt werden müsste und dass dringend ein Fußgängerüberweg angelegt werden müsste, da viele Personen und vor allem auch Kinder die Straße im Bereich der Bushaltestelle überqueren müssten. In Hauenstein war eine Verbesserung des Gefahrenpunktes durch die Autobahnabfahrt zentrales Thema der Gespräche.

Um den Unfallschwerpunkt an der großen Hochsaler Kreuzung am südlichen Ortsausgang zu entschärfen, könnten sich die Kandidaten dort einen Kreisel vorstellen. Viele weitere Punkte, gerade auch im Bereich der Straßensanierung, sammelten die Kandidaten auf ihrer Tour, die Eingang auf die To-do-Liste finden werden, denen sich die SPD-Fraktion annehmen möchte.