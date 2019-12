Die Südbadenbus Gmbh (SBG) baut zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember ihr öffentliches Nahverkehrsangebot im Raum Laufenburg aus. Wie der Waldshuter Tarifverbund (WTV) auf seiner Homepage mitteilt, wird zwischen Laufenburg Ostbahnhof und Oberwihl die neue Ferien-Buslinie 7324.1 geschaffen, die im Zweistundentakt verkehrt. Die Buslinie 7330 zwischen Laufenburg Ostbahnhof und Hänner wird mit zwei Ausnahmen vormittags künftig im Stundentakt bedient. Hierzu gibt es neu eine Anschlussverbindung von Murg bis zur Grundschule Niederhof.

Fahrplanwechsel Zweimal jährlich passen die Deutsche Bahn und andere Anbieter im öffentlichen Personenverkehr den Fahrplan an, um neue Verbindungen zu starten oder die Fahrzeiten anzupassen. In der Regel finden diese sogenannten Fahrplanwechsel im Juni und Dezember statt, wobei die größeren Änderungen immer mit dem Winterfahrplan eingeführt werden. Für die Staaten der Europäischen Union legte die Kommission fest, dass mit dem Fahrplanjahr 2003 der Jahresfahrplanwechsel am zweiten Samstag im Dezember um 24 Uhr, der unterjährige kleine Fahrplanwechsel am zweiten Samstag im Juni um 24 Uhr zu erfolgen hat.

Auf der Linie 7330 fahren zwischen Laufenburg, Niederhof, Oberhof und Hänner ab dem Fahrplanwechsel an Schultagen statt bisher 11 künftig 18 Busse, nachmittags im 30-Minuten Takt. In den Ferien verkehren künftig 10 statt bisher 9 Busse zwischen Laufenburg und Hänner. Die neue Buslinie 7324 verkehrt in dne Schulferien zwischen Laufenburg, Rotzel, Oberwihl, Görwihl und St. Blasien. Sie wird künftig mit 9 Fahrten bedient, davon 5 Fahrten durchgehend bis St. Blasien. In Oberwihl und Strittmatt bestehen für die Fahrgäste jeweils Anschlüsse auf andere Linien.

Bürgermeister Ulrich Krieger begrüßt die Änderungen

Der Laufenburger Bürgermeister Ulrich Krieger begrüßte am Montag im Gemeinderat die Änderungen. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt er gestern: „Ich bin selbstverständlich über die Fahrplanerweiterungen sehr erfreut. Beide wurden von Bürgern angeregt, die Stadt hat das Anliegen unterstützt, und die SBG es möglich gemacht.“

Bürger regen neue Haltestelle in Binzgen an

Auch die Einrichtung der neuen Bushaltestelle Binzgen Kreisverkehr gehe auf die Anregung von Bürgern zurück, so Krieger. In der Gemeinderatssitzung fragte Stadtrat Malte Thomas (Grüne), weshalb der neue Bushalt nicht beleuchtet sei. „Das war einer der Kompromisse, die wir eingehen mussten“, antwortete Krieger. Der Bushalt in Fahrtrichtung Laufenburg befinde sich sogar bereits auf Murger Gemarkung. Er stehe mit seinem dortigen Amtskollegen Adrian Schmidle in Verbindung, um eine akzeptable Lösung für die Gestaltung und Ausstattung des Halts zu finden.