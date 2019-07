von Susanne Kanele

Eigentlich ist die Taufe im Fluss die ursprüngliche Form der Taufe und trotzdem ist man irgendwann einmal dazu übergegangen, die Taufen in den Kirchen über einem Becken vorzunehmen. Doch das soll sich jetzt in der evangelischen Kirchengemeinde in Laufenburg zumindest einmal im Jahr wieder ändern. Am morgigen Sonntag, 21. Juli, wird um 11 Uhr zum ersten Mal eine Taufe im Rhein vorgenommen. Fünf Kinder vom Säuglingsalter bis elf Jahren empfangen in der „Badstube„ in Laufenburg in der Schweiz die Taufe.

Bereits im Studium haben sich das Pfarrer-Ehepaar Regine und Michael Born mit der Frage befasst: „Wie besondere Ereignisse gestaltet werden können“, erklärt Michael Born, der sich die Pfarrstelle der evangelischen Kirchengemeinde seit über einem Jahr mit seiner Frau Regine teilt. Auch im Netzwerk für Theologen „Churchconvention“, wo beide aktiv sind, wurde darüber diskutiert, unter anderem die Taufe wieder nahbar zu gestalten.

Direkter Blick auf die evangelische Kirche

„Dabei ging es darum, das Leitbild zu erhalten, aber die äußere Form der Taufe zu verändern.“ In den Beiden reifte die Idee, Taufen im Rhein vorzunehmen. „Da stand allerdings der genaue Ort noch nicht fest“, so der evangelische Pfarrer. Den entdeckten sie beim gemeinsamen Schwimmen im Rhein.

Die Badstube in Laufenburg/Schweiz eignet sich nach Meinung des Geistlichen gut für eine Taufe, weil es unter anderem Stufen gibt, worauf die Leute während dem Gottesdienst sitzen können und man vom flachen Ufer aus ins Wasser kommt. Was aber ausschlaggebend war für die Entscheidung: „Man hat von der Badstube aus einen direkten Blick auf die evangelische Kirche.“

Idee wurde positiv aufgenommen

Das einzige Hindernis: „Normalerweise sollen die Taufen innerhalb der Stadt- oder Gemeindegrenzen stattfinden“, erklärt Michael Born. Doch die Badstube befindet sich auf der schweizerischen Seite der Stadt Laufenburg. „In diesem Fall sind wir aber eine Stadt, allerdings in zwei Ländern“.

Begeistert von dem Ort, nahmen Regine und Michael Born Kontakt zum ihrem reformierten Kollegen in der Schweiz auf. „Er sah auch kein Hindernis darin“, erklärt Born. Auch der Gemeinderat aus Laufenburg/Schweiz, gab den beiden evangelischen Pfarrern grünes Licht für ihr Vorhaben.

Taufe als unvergessliche Erfahrung

Die Idee fiel auch bei der Pfarrgemeinde auf fruchtbaren Boden. „Es hat sich schnell herumgesprochen“, erzählt Born. Und schnell kam man ins Gespräch, die Kinder taufen zu lassen. Insgesamt fünf Kinder werden es am morgigen Sonntag sein. Zwei davon sind sieben und elf Jahre alt.

„Diese beiden Kinder werden sich immer an ihre eigene Taufe erinnern“, freut es den evangelischen Pfarrer, den Kindern die Taufe erlebbar zu machen, wo man sich ja sonst nicht mehr daran erinnern kann. Momentan arbeiten die beiden Pfarrer gemeinsam mit den Familien an der Gestaltung der Taufe. Denn obwohl es fünf Kinder sind, möchten Regine und Michael Born den Gottesdienst so persönlich wie möglich gestalten.

Der Gottesdienst am Sonntag findet auf der Wiese direkt bei der Badstube statt. Für den Empfang der Taufe werden alle Teilnehmer ins Wasser gehen. Während die jüngeren Kinder wie bisher lediglich mit Wasser beträufelt werden, hat sich der elfjährige Junge dazu entschieden, die ursprüngliche Form der Taufe zu empfangen, in dem er ganz untertaucht. Jetzt freuen sich alle Teilnehmer auf dieses besondere Ereignis. „Wir schauen wie es läuft“, sagt Michael Born.

Und natürlich hoffen alle, dass das Wetter mitspielt. Denn verschoben werden kann der Termin nicht. „Schließlich haben alle Täuflinge Gäste, die kann man nicht kurzfristig auf einen anderen Termin bestellen“, so Born. Doch wird der Termin nur verschoben, wenn es kräftig regnen sollte. Ob sich Regine und Michael Born vorstellen können, die Taufe im Rhein fest in Laufenburg zu etablieren? „Für uns auf jeden Fall eine Vorstellung, dass es jährlich stattfinden kann.“