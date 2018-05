Bad Säckingen Rotzeler Landfrauen erwachsen zu neuem Leben

Ein unerwarteter Mitgliederzuwachs macht es möglich. Der Rotzeler Verein ist wieder da. Die Versammlung wählt komplett neuen Vorstand.

Der Landfrauenverein Rotzel ist wieder da. Vier Jahre lang waren die Rotzler Landfrauen still gelegt. Es wurden keine größeren Aktivitäten mehr unternommen, weil es an Mitgliedern mangelte. Ab und zu traf man sich noch im Landfrauenraum und viele Jahre wurde um neue Mitglieder geworben, leider ohne Erfolg.

Nun die Wende: Kurz vor der Hauptversammlung traten ganz unverhofft zwölf junge Rotzler Frauen dem Verein bei. Die Frauen hatten schon einige Monate vorher Kontakt mit dem Verein aufgenommen, aber es ist ein Glück, dass sie in dieser Anzahl zu den Landfrauen stießen. Somit wurde bei der Hauptversammlung die Chance ergriffen und der komplette Vorstand neu gewählt. Alle Vorstandsämter wurden nach einstimmiger Wahl neu besetzt und so wird von Lena Geng-Stockhaus, Sandra Gottlieb und Rita Gaßmann die neue Vorstandsspitze gebildet. Als Schriftführerin fungiert zukünftig Michaela Ebner und als Kassiererin Sandra Wilms. Als Beisitzer wirken die vorherige Vorsitzende Dora Zipfel und Katrin Pfister. "Wir haben uns Sorgen gemacht um den Verein und freuen uns nun sehr, dass diese motivierten Frauen bei den Landfrauen eingetreten sind", so Dora Zipfel.

Im Rahmen der Versammlung wurde das alte Vorstandsteam mit einem Blumenstrauß verabschiedet. Für ihre 17-jährige Tätigkeit als Vorstandsprecherin im Landfrauenverein wurde Dora Zipfel von der ehemaligen Kassiererin Bärbel Strittmatter besonders geehrt. Der neue Vorstand und alle Rotzler Landfrauen sehen jetzt der Zukunft tatkräftig und zuversichtlich entgegen und freuen sich sehr über diesen positiven Verlauf. Einige Termine sind schon in Planung und sie freuen sich, wieder mehr im Dorfgeschehen mitwirken zu können. Interessierte Frauen können gerne mit dem Vorstandsteam oder einer Rotzler Landfrau Kontakt aufnehmen. Neumitglieder sind jederzeit herzlich willkommen.

Die Landfrauen Rotzel wurden 1986 gegründet. Zum Vorstandsteam gehören Lena Geng-Stockhaus, Sandra Gottlieb und Rita Gaßmann. Schriftführerin ist Michaela Ebner und Kassiererin Sandra Wilms.