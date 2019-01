In Hochsal und Rotzel wurde die im Rahmen routinemäßiger Untersuchungen festgestellte mikrobiologische Belastung des Trinkwassers inzwischen beseitigt. Aufgrund der aktuellen, einwandfreien Laborbefunde werde die Trinkwasserversorgung in den beiden Stadtteilen diese Woche wieder auf die gewohnte Quellwasserversorgung umgestellt, teilte der Laufenburger Bürgermeister Ulrich Krieger am Dienstag mit.

Rotzel, Hochsal Coliforme Bakterien im Trinkwasser für Hochsal und Rotzel gefunden

"Die Ursache der Verunreinigung lag höchstwahrscheinlich in der langen Trockenphase in den Sommermonaten. Hierdurch waren die Waldböden stark ausgetrocknet und die Filterwirkung der Quellgebiete eingeschränkt", teilte der Bürgermeister weiter mit. Vermutlich sei bei den Regenfällen im Herbst Erdreich ungefiltert in die Quellen eingeleitet worden. Trotz der Verunreinigung habe zu keiner Zeit eine Gesundheitsgefährdung für die betroffenen Kunden bestanden.