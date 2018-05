Laufenburg Robert Wasmer feiert seinen 85. Geburtstag in Laufenburg

Der Träger der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg feiert am Sonntag seinen Geburtstag. Zu seinen Leidenschaften zählt das Singen im Chor.

Der Träger der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg, Robert Wasmer, wird am morgigen Sonntag 85 Jahre alt. Der Jubilar ist auch Ehrenvorsitzender der Männergesangvereins Welmlingen und Ehrenmitglied des Schützenvereins Welmlingen. Für 37-maliges Blutspenden wurde er mit der Blutspenderehrennadel ausgezeichnet. Robert Wasmer kam in Steinen im Wiesental auf die Welt.

Nach dem Schulbesuch ging er zur Bundesbahn, wo er zuerst in der Bahnunterhaltung und später während 25 Jahren auf dem Stellwerk tätig war. 1991 ging er in Ruhestand. 1955 heiratete Robert Wasmer. In Welmlingen wohnte das Paar. Drei Söhne kamen auf die Welt. 2005 starb seine Frau. Seit nunmehr zehn Jahren wohnt der Jubilar mit seiner Partnerin Emilie Frank zusammen. In Laufenburg gefällt es ihm recht gut. Wenn Robert Wasmer sich zurückerinnert, dann denkt er an die schöne Zeit in seinem damals gerade 320 Einwohner zählenden Dorf Welmlingen. Im dortigen Männerchor ließ er seine Baritonstimme erschallen und fungierte als Vorsitzender. Auch in Laufenburg erklingt seine Stimme. Im Kirchenchor der Neuapostolischen Kirche singt er und freut sich, dass er im Kreise seiner Glaubensgenossen gut aufgenommen wurde. „So nimm den meine Hände“, ist sein Lieblingslied.