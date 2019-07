Die Freibäder in Laufenburg und Murg könnten dieses Jahr den Besucherrekord aus dem Rekordsommer 2018 bereits wieder einstellen. Trotz des verhaltenen Beginns im Mai zählten das Gartenstrandbad in Laufenburg/D, das Naturerlebnisbad Murhena in Murg und die Badi in Laufenburg/CH Ende Juni mehr Besucher als zu diesem Zeitpunkt im Vorjahr.

Mit 16 670 Besuchern in den Monaten Mai und Juni hat das Schwimmbad im deutschen Laufenburg die Zahlen des Rekordsommers 2018 nochmals übertroffen. Diese lagen bei 14 500 Besuchern. Den Vogel hat der letzte Juni-Sonntag mit 1646 Besuchern abgeschossen. Ähnlich haben sich die Zahlen in den Schwimmbädern von Murg und Laufenburg/CH entwickelt.

Die Freundinnen Irina Studinger und Julia Bauknecht aus Murg und Laufenburg sind fast täglich im Murger Naturerlebnisbad Murhena. Am Vormittag haben sie noch Platz, um beinahe eine Stunde lang zu schwimmen. | Bild: Reinhard Herbrig

So zählte das Naturerlebnisbad Murhena in Murg bis Ende Juni 15 300 Besucher gegenüber 12 300 im Vorjahr. Auch hier war der vergangene Sonntag mit fast 2000 Gästen der bisher besucherstärkste Tag.

In der Badi des Schweizer Laufenburgs hingegen, war der Freitag, 28. Juni, mit 1200 Besuchern der Tag mit dem bisher stärksten Zuspruch. An diesem Tag war das Schwimmbad bis 22 Uhr zum Nachschwimmen geöffnet. Ansonsten kamen im Juni im Durchschnitt täglich 900 Gäste. Diese Zahlen übermittelten die Schwimmmeister Uwe Abele (Laufenburg/D), René Flohr (Murg) und Markus Moll (Laufenburg/CH) dieser Zeitung.

Obwohl die Saison nach der Eröffnung Mitte Mai nicht sehr verheißungsvoll – mit relativ niedrigen Temperaturen und Regen – begann, sodass beispielsweise im Laufenburger Gartenfreibad im gesamten Mai nur 1000 Besucher zu verzeichnen waren, schnellten die Zahlen im Juni in die Höhe. In der letzten Juni-Woche lagen sie von Dienstag an immer über 1000 Besuchern.

Schwimmmeister Uwe Abele vom Gartenfreibad Laufenburg ist bereits ab 6.30 Uhr auf den Beinen, damit sowohl die Schwimmbecken als auch die Außenanlagen nach dem Ansturm des Vortages wieder intakt und sauber sind. Mit täglich 100 Kubikmetern Frischwasser wird das Wasser in den Becken auf angenehme 26 Grad herunter gekühlt. | Bild: Reinhard Herbrig

Während im Mai das Wasser im Laufenburger Gartenfreibad noch beheizt wurde, wurde es im Juni durch das Zusetzen von täglich 100 Kubikmetern Frischwasser abgekühlt. Trotzdem hatte es an heißen Tagen bereits um 10 Uhr wieder 26 Grad. Mit diesem Problem hat das Naturerlebnisbad in Murg nicht zu kämpfen. Hier lagen die Wassertemperaturen im Schnitt bei vergleichsweise kühlen 22 Grad.

Wenig Freiraum

Allerdings waren die drei Schwimmbäder in der letzten Juni-Woche übervoll, sodass es nicht einfach war, in den Nachmittagsstunden Platz zum Schwimmen zu finden. Deshalb haben sich viele Wassersportler und Gelegenheitsschwimmer am Vormittag ins Schwimmbad begeben, bevor am Nachmittag, wenn die Kinder aus der Schule kamen, der Ansturm begann. Dank der guten Aufsicht durch die Schwimmmeister und die Rettungsschwimmer kam es bisher weder zu Unfällen noch zu irgendwelchen Rangeleien. Eine Schließung der Bäder wegen Überfüllung konnte bisher ebenfalls vermieden werden.

Ärger über Schmutz

Wie Gabriele Hermann vom Kiosk in Laufenburg/CH erklärte, wurde das Bad besonders in der letzten Juni-Woche durch die große Anzahl Besucher stark verschmutzt, da viele Besucher ihre Abfälle achtlos auf dem Rasen liegen ließen. Dies war sie von den etwa 400 Stammgästen (200 Erwachsene und 200 Kinder), die sonst die Badi besuchen, nicht gewohnt. Die in diesem Frühjahr mit Folie ausgekleideten Schwimmbecken wurden von den Badegästen sehr geschätzt, erklärte Schwimmmeister Markus Moll.