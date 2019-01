von sk

Ein junger Autofahrer hat am Donnerstagmorgen in Laufenburg die zulässige Höchstgeschwindigkeit erheblich überschritten und muss mit einem vierwöchigen Fahrverbot rechnen. Das Polizeirevier Bad Säckingen überwachte in der Hauensteiner Straße (Hauenstein) die zulässige Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Kurz vor 8 Uhr wurde ein 20-jähriger mit einer Geschwindigkeit von 90 Stundenkilometern gemessen. Von diesem Wert werden noch die Toleranzen abgezogen. Dennoch muss er mit einem vierwöchigen Fahrverbot und einem Bußgeld von mindestens 160 Euro rechnen. Ebenso wurde eine 35 Jahre alte Frau wegen einer Überschreitung von 25 Stundenkilometern beanstandet.