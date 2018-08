von sk

Erneut eine Hiobsbotschaft für die Autofahrer am Hochrhein: Nach einem Unfall im Rappensteintunnel kam es zu einer Beschädigung der Tunnelumwandung. Am Montag gegen 8 Uhr war ein Tieflader mit einem Bagger huckepack in den Tunnel eingefahren. "Offensichtlich war die Baggerschaufel nicht ganz eingefahren. jedenfalls streifte sie die Tunneldecke", erklärte Polizei-Pressesprecher Mathias Albicker auf Nachfrage. Der Schaden sei schwer zu beziffern, liege aber sicher im sechsstelligen Bereich. Für mehrere Tage muss der Tunnel – und damit der gesamte Autobahnabschnitt – voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die frühere B34.

