Laufenburg Randalierer vorläufig festgenommen

Ein 34-Jähriger versuchte sich widerrechtlich den Zugang zur Wohnung einer Bekannten zu verschaffen. Deren Freund verletzte sich leicht dabei, den Eindringling abzuwehren.

Laufenburg – Zu einem Streit kam es am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr in der Andelsbachstraße, als ein 36 Jahre alter Mann die Glaswohnungstür einer 25-Jährigen Bekannten mit einem Holzstiel einschlug. Wie die Polizei mitteilt, versuchte sich der Mann mit Drohungen widerrechtlich Zugang zu der Wohnung zu verschaffen. Dies wiederum versuchte der 34 Jahre alte Freund der Frau zu verhindern und wurde dabei verletzt. Als die Polizei eintraf, wartete der Randalierer bereits mit erhobenem Knüppel in der Hand und musste erst überwältigt werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.