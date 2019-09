Ralf Gersbach als Vize verpflichtet

Ortsvorsteher Manfred Ebner (FW) verpflichtete in der Ortschaftsratsitzung Ralf Gersbach (FW) zum stellvertretenden Ortsvorsteher von Rotzel. Vor den anwesenden Ortschaftsräten legte Ralf Gersbach am Freitag den Eid ab, der gemäß Paragraf 32 der Gemeindeordnung vorgeschrieben ist. Darin verpflichtete er sich, die Verfassung zu achten, den Gesetzen zu gehorchen und die Rechte der Gemeinde zum Wohle der Bevölkerung nach Kräften zu fördern. Die Verpflichtung zum stellvertretenden Ortsvorsteher ist seit diesem Jahr vorgeschrieben, erklärte Ebner.

Zustimmung für zwei Bauanträge

Zwei Bauanträge wurden in der Ortschaftsratssitzung Rotzel behandelt: Ein Bauantrag zur Nutzungsänderung von Ökonomieteil zu Wohnhaus sowie die Errichtung eines Balkons auf dem Flurstück-Nummer 43/3 im Salpetererweg 14a. Der Antrag lag bereits im April vor und wurde wegen der geänderten Planung wieder vorgelegt. Der Ortschaftsrat stimmte dem Antrag einstimmig zu. Ebenso stimmte der Ortschaftsrat bei einer Enthaltung dem Bauantrag auf dem Flurstück-Nummer 66 in der Rotzler Straße 44, zu. Das Denkmalamt stimmte dem Anbau an das nebenstehende denkmalgeschützte Haus zu, da es durch eine klare Abtrennung nicht direkt an das bestehende Haus anschließt.

Sandkasten und Wickeltisch

Ortsvorsteher Manfred Ebner (FW) machte in der Rotzler Ortschaftsratsitzung darauf aufmerksam, dass der Sandkasten auf dem Spielplatz erneuert wurde. Wie Eveline Zimmermann (FW) erklärte, werden sich die Landfrauen zukünftig der Pflege aller Verkehrsinseln in Rotzel annehmen. Dazu müssen jedoch zunächst die Wurzeln vom Bauamt ausgegraben und die Erde erneuert werden. Martin Neumann wünscht sich eine eindeutige Regelung, zu welchen Kosten die Beschallungsanlage des Bürgerhauses genutzt werden kann und wie die Übergabe erfolgt. Aus seiner Sicht beträgt die Miete 40 Euro pro Veranstaltung, wenn diese genutzt wird. Dies sollte eindeutig aus dem Mietvertrag hervorgehen.

Eveline Zimmermann wünscht sich nach wie vor einen Wickeltisch in einem der Nebenräume des Bürgerhauses. Ebner lehnt eine Installation im Behinderten-WC aus Platzgründen ab. Auch im Raum, wo die Stühle abgestellt werden, gebe es keinen geeigneten Platz. Man werden sich gemeinsam noch mal vor Ort nach einem geeigneten Platz für einen Wickeltisch umsehen, erklärte er.