Laufenburg Programm der Laufenburger Städtlefasnacht steht

Die Organisatoren der Städtlefasnacht in Laufenburg geben Einblick in das närrische Programm und stellen einige Höhepunkte vor.

Laufenburg – Fasnacht hat in Laufenburg Tradition. Sie ist Teil der schwäbisch-alemannischen Fasnacht und wurde bereits bei der Entstehung der Narro-Alt-Fischerzunft im Jahre 1386 gefeiert. 1992 wurde die Laufenburger Städtlefasnacht ausgerufen und seither werden die traditionellen Anlässe wie die Tschättermusik, die sich wie ein rotes Band ab dem 1. Faissen bis zur Fasnachtsverbrennung weht, und das Norrolaufen mit neuen Komponenten umrahmt.

Auch in diesem Jahr ist es den Organisatoren der Städlefasnacht Laufenburg, bestehend aus Vertretern von je vier Fasnachtsorganisationen aus Laufenburg Schweiz und Baden, gelungen, mit viel Herzblut ein sattes und buntes Programm für Jung und Alt zusammenzustellen. Bürgermeister Ulrich Krieger sagte an der Pressorientierung am Montagabend in der Taverne zum Schiff, der Zunftstube der Schweizer Narro-Altfischerzunft: „Die Laufenburger Fasnacht ist für beide Städte ein Kulturgut und als Imageträger von großer Bedeutung.“

Alljährlich zieht das grenzüberschreitende Fasnachtserlebnis tausende von Besuchern an. Vom 8. bis zum 14. Februar ist ganz Laufenburg wieder einmal ein großes Narrennest. Tag und Nacht wartet die Städtlefasnacht in dieser Zeit mit Höhepunkten auf. Zum 28. Mal tönt das Guggen-Open-Air am Freitagabend durch die Altstädte und bereits zum 17. Mal lodert am Fasnachtssamstag das „Haxefüür“. Zum großen gemeinsamen Umzug am Fasnachtssonntag haben sich bereits 43 Gruppen angemeldet. Humorvolle Seitenblicke auf das Stadtleben von Laufenburg bieten die Schnitzelbänge, welche am 8. Februar in der Schweizer Schwesterstadt zirkulieren.

„Die Kinder sind uns an der Fasnacht wichtig“, betonte Lukas Knecht, der zusammen mit Claus Epting den Vorsitz im Organisationsteam führt. Für die jungen Narren wird neben der Taschättermusik mit Kinderschminken, einer Disco for Kids, närrischem Kasperle Theater, Kinder-Guggen-Open-Air, Kinderumzügen sowie Kinderbällen und dem Narro-Laufen allerhand geboten.

Die Plaketten zur Laufenburger Fasnacht zieren in diesem Jahr anlässlich ihrer Jubiläen, die Masken der Waldgeister (20 Jahre) und der Paradiesvögel (25 Jahre). Gestaltet wurde die Plakette wieder von Peter Strittmatter. Im Vorverkauf ist sie für 3,50/6 Euro und am Umzug für 4/6 Euro zu haben.

Termine für Städtlefasnacht im Überblick