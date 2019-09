Laufenburg vor 1 Stunde

Polizei warnt vor falschen Anrufern

Am Montagmorgen kam es nach bisherigen Erkenntnissen in Laufenburg zu mindestens sechs Anrufen sogenannter „falscher Polizeibeamter“. Die Anrufer gaben sich in den bislang bekannt gewordenen Fällen als Polizeibeamte aus und versuchten an persönliche Daten der Angerufenen zu gelangen.